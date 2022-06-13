الين الياباني يتراجع امام الدولار لاول مرة منذ 1998



تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1998، حيث بلغ سعر تداول الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، 135.2 ين.

سبوتنيك. يأتي ذلك في وقت يشهد انهيار الأسهم وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الحكومة اليابانية، بحسب وسائل إعلام يابانية.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن الين سارع من انخفاضه إلى 135.2 مقابل الدولار الأمريكي وسط توقعات بتوسيع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وتراوحت أسعار تداول الدولار الأمريكي بين 134.90 و134.93 ين اعتبارا من الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي لطوكيو (06:00 بتوقيت غرينتش) مقابل 133.59-134.45 ين يوم الجمعة الماضي.

وانخفض مؤشر نيكي بمقدار تراوح بين 836.85 نقطة إلى 26987.44 نقطة منذ يوم الجمعة، أي ما يزيد قليلا عن 3%، بينما خسر مؤشر توبيكس نحو 2.16%، أو42.03 نقطة، وبلغ متوسطه 1901.06 خلال نفس الفترة التي شهدت أعلى انخفاض لأسهم صناعة الآلات الثقيلة والإلكترونيات ومعدات النقل.

وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء أكثر من غيرها، فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، إن ارتفاع التضخم كان "نتيجة ثانوية" لمساعدة أوكرانيا في محاربة روسيا.

يشار إلى أن المحللين الاقتصاديين يتوقعون أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية للبلاد طوال الصيف والخريف.