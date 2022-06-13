متى يبدأ موسم الحج 2022 ومتى ينتهي- متى تبدأ مناسك الحج؟ الملايين من المسلمين من مختلف أنحاء العالم يستعدون لأداء مناسك الحج للعام الجاري 1443 هجري 2022 ميلادي، فالحاج ينتظر أداء هذه الفريضة الإسلامية على أحر من الجمر، لاسيما من يؤديها لأول مرة، فهو يريد الشعور بسعادة أن تكون في المسجد الحرام تؤدي العبادات، وأن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن نيل أجر وثواب أداء هذه الفريضة العظيمة.

أول أيام الحج هو اليوم من ذي الحجة

يتساءل الحجاج في جميع أنحاء المعمورة، متى يبدأ موسم الحج 2022 ومتى ينتهي- متى تبدأ مناسك الحج؟ حتى يجهزوا أمتعتهم ويشدوا الرحال إلى المسجد الحرام، والكعبة المشرفة لانتظار بدء موسم الحجي بشكل رسمي، خاصة بعد أن توقف لمدة عامين نتيجة تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم، وهو ما أدى إلى تعطل موسم الحج لعامين متتاليين، لكن تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على الإجابة عن تساؤل أول أيام الحج هو اليوم من ذي الحجة، وبهذا التساؤل يسعى الحاج إلى معرفة أول يوم يبدأ فيه مناسك الحاج رسمياً.

تعريف الحج

ويهتم مئات الآلاف من المسلمين بالبحث عن تعريف الحج، وأركانه وشروطه ومتى فرض، إن لم يكن لهذا البحث هدف الحج إلى بيت الله الحرام، يكن لزيادة تثقيف المسلم بأمور الحج أكثر، ونرفق لكم تعريف الحج، في الإسلام هو حج المسلمين إلى مدينة مكة في موسم محدد من كل عام، وله شعائر معينة تسمى مناسك الحج، وهو واجب لمرة واحدة في العمر لكل بالغ قادر من المسلمين، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، لقول النبي محمد ﷺ: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا".

حكم الحج

وبعد أن شاهدنا الكثير من الناس يبحثون عن حجم الحج، حرصنا على توضيح حكم الحج لهم، والحج هو فرض عين على كل مسلم بالغ قادر لما ذكر في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ"، صدق الله العظيم.

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي؟

وللإجابة عن سؤال متى يبدأ الحج ومتى ينتهي؟ حرصنا على البحث المتواصل عبر الصفحات المختصة للاطلاع على موعد بدء الحج وموعد الانتهاء منه، إذ يبدأ الحاجّ بأداء مناسك الحجّ في اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة ويُسمّى بيوم التروية، وذلك بأن يتّجه الحاج إلى منى فيصلّي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة بقدر الاستطاعة مع قصر الصلاة الرباعية، ويبيت الحاج ليلته فيها وهي ليلة الوقوف بعرفة، وينتهي الحاجّ من أداء مناسك الحجّ بانتهاء تأدية طواف الوداع، ولا يقوم الحاج به إلّا عند الانتهاء من تأدية جميع المناسك.