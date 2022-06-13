بنك فلسطين يساهم في افتتاح مكتبة سراج ودار الحكاية في كفر عقب

قدم بنك فلسطين دعمه ضمن مساهمته لافتتاح مكتبة سراج ودار الحكاية في البلدة القديمة بمنطقة كفر عقب شمال مدينة القدس، وذلك بهدف رفع الوعي المعرفي والثقافي والفكري لدى مختلف الشرائح المجتمعية.

وشارك في حفل الافتتاح، وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف، ومؤسسي جمعية مكتبات سراج ودار الحكاية اسطيفان ولوري سلامة، ومنسقة مشاريع القنصلية الفرنسية في القدس جولي دوسو، ورئيس بلدية كفر عقب عماد عوض، ومديرة مؤسسة رواق شذى صافي، وممثلين عن بنك فلسطين.

وأعرب مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا عن سعادته الكبيرة بافتتاح هذه المكتبة في بلدة كفر عقب، والتي من شانها أن تخدم كافة أهالي وأبناء المنطقة، لاسيما طالبات وطلاب المدارس، والمعاهد، والجامعات بهدف تنمية بنيتهم الثقافية والفكرية، هذا إلى جانب الاستفادة منها في دراستهم الاكاديمية، إضافة إلى الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري.

وأضاف الشوا أن مساهمة البنك في إنشاء المكتبة يأتي من منطلق الاستراتيجية التي تبناها في استدامة المؤسسات والمشاريع الثقافية في مختلف محافظات الوطن، في مسعى لتطوير مدارك الاطلاع والمعرفة لجميع الفئات العمرية، بما فيها فئة الشباب في شتى المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية من خلال تشجيعهم على القراءة، وأن تحقق غاياتها والأهداف التي أسست لآجلها.

بدورها ثمنت رئيسة جمعية مكتبات سراج ودار الحكاية السيدة لوري سلامة جهود الداعمين والممولين في إعادة بناء واحياء البلدة القديمة، لاسيما بنك فلسطين الذي قدم دعمه لشراء كتب للمكتبة، مما ساهم في افتتاحها، آمله أن تشكل المكتبة منارة لأهالي البلدة وأبنائهم، مشيرة أن مكتبة سراج ودار الحكاية التي تم افتتاحها هي الثانية عشرة ضمن مشروع مكتبات سراج.

يذكر أن مشروع مكتبات سراج، يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لتطوير المكتبات والنهوض بها، في كافة القرى والبلدات الفلسطينية، وذلك للمساهمة في تعليم وتشجيع مختلف الفئات العمرية على المطالعة والقراءة عبر تطوير برامج مكتبية عالية الجودة تخدم كافة أفراد المجتمع المحلي.