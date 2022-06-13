موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية- موعد إجازة عيد الحج في السعودية 2022

مع قرب عيد الأضحى المبارك 2022، يبحث الكثيرون حول العالم وخاصةً في المملكة العربية السعودية، عن موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية، وموعد إجازة عيد الحج الذي اعتاد أهل السعودية على قضائها، حيث يتم الاحتفال فيه في كل البلدان الإسلامية والعربية.

موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية

عيد الأضحى أو كما يُسمى بوقفة عرفة نسبة لوقوف الحجاج على جبل عرفات. يتم الاحتفال بهذا العيد الكبير في جميع أنحاء العالم الإسلامي كذكرى لاستعداد النبي إبراهيم للتضحية بكل شيء من أجل الله. ويختتم بالحج إلى مكة المكرمة حيث يحتفل المسلمون بالأضحى سنويا بعد وقفة يوم عرفة خلال الحج ويقومون بذبح الأضحية وتوزيع لحومها على الأقارب والفقراء.

كم باقي على موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية

عيد الأضحى المبارك بعد شهر رمضان بحوالي 70 يوماً أي في يوم 10 ذو الحجة (الشهر الـ12 والأخير في السنة القمرية) ويمتد لأربعة أيام.

وكشهر رمضان ينتظر المؤمنون علماء الدين والفقهاء لتحديد موعد الأضحى.

و من المتوقع أن تكون رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الاربعاء في 30 ذو العقدة 1443 الموافق 29 يونيو 2022، وهذا يعني ان يوم عرفة سيوافق نهار الجمعة في 8 يوليو 2022 وأول أيام عيد الأضحى هو يوم السبت في 9 يوليو 2022. لكن ذلك سيبقى متوقّفا على قرار المحكمة العليا.

إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية

أعلنت وزارة الموارد والتنمية البشرية في المملكة العربية السعودية ان اجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي تبدأ في 10 ذي الحجة 1443 الموافق 9 يوليو 2022 وتنهي في 14 ذي الحجة 1443 الموافق 13 يوليو 2022 وهي من الاجازات مدفوعة الراتب.

كيف يحتفل السعوديون بعيد الاضحى؟

يرتبط احتفال عيد الأضحى السعودية ارتباطا وثيقا بثقافة هذا البلد العريق وتقاليده الأصيلة. فتحتفل العائلات السعودية بعيد الأضحى على مدى أربعة أيام يتخللها نحر الأضاحي واللقاءات العائلية والاحتفالات التي تدخل الفرح والابتهاج إلى النفوس. تتزامن الاحتفالات مع انتهاء الحجاج من أداء مناسكهم في مكة المكرمة والعودة إلى ديارهم.

العيد بالنسبة إلى أهل المملكة العربية السعودية هو أولاً الذهاب إلى المساجد والصلاة، وثانياً اجتماع الأسرة، وتحديداً في منزل كبيرها. وتتشابه الأطباق الشعبية في العاصمة الرياض، وهي تعتمد في المقام الأول على القمح واللحم أو القمح والتمر، وبعد ذبح الأضاحي تقوم النساء بتحضير وجبة الإفطار والتي تسمى (الحميس) المكونة من قطع من اللحم الصغير والكبد والكلاوي والقلب أو ما يسمى (معاليق) الخروف، تضاف إليها كمية كبيرة من البصل والطماطم والبهارات، ويتمّ طبخها في قدر كبير على نار هادئة. المائدة السعودية تزخر أيضاً بأطباق شهيّة مثل كبسة اللحم والقرصان والجريش والحنيني وهو عبارة عن أقراص من العجين اللين تسمى (مراصيع).

وتشتهر المنطقة الشرقية بخبز التاوة والعصيدة والكليجة والممروس. أما في المنطقة الغربية، فتتصدر المائدة أكلة “الدبيازة” التي تتكون من بعض الفواكه الجافة، وهناك أيضا الزلابية الشهيرة. وفي الجنوب تتميّز الأعياد في القرى بالإفطار الجماعي في الحارة أو الحي، بحيث يحضر كل شخص طبقا منزلياً ويتشارك الجميع بهذه الفرحة. وتشتهر جازان بأطباقها الشهية وعاداتها، بما فيها وصلات من الرقص الفلكلوري الجماعي. وفي الشمال، تقوم العديد من القبائل بنصب مخيم ضخم لاستقبال المباركين يكون حافلا بالألعاب الشعبية، والجميع يتناول حلويات العيد وهي كليجة حائل والبقل والتمر.

ولا يمكن أن تنتهي الجلسة دون فنجان القهوة السعودي المنكه بأفخر أنواع البهارات.

أما الأطفال دائماً لهم الحصة الأكبر من الهدايا والألعاب حلوى العيد.

ويخرج الكثير بعد تناول الطعام الى التسوق أو الاجتماع في المقاهي أو الحدائق العامة لتمضية الوقت مع باقي أفراد العائلة أو الاصدقاء.

فعاليات عيد الأضحى 2022 في السعودية

تقوم المملكة العربية السعودية بتنظيم فعاليات متنوعة ابتهاجا واحتفالاً بالعيد.

سيتم تحديث الفعاليات فور الاعلان عنها.