المعتقل حلاحله : (15) عامًا في سجون الاحتلال منها (11) عامًا في الاعتقال الإداريّ

قال نادي الأسير الفلسطينيّ: "إن سلطات الاحتلال حوّلت المعتقل ثائر حلاحله (47) عامًا من بلدة خاراس/ الخليل، مجددًا إلى الاعتقال الإداريّ لمدة أربعة شهور".

وأوضح نادي الأسير أن حلاحله واحد من بين المئات من المعتقلين الذين واجهوا الاعتقال الإداريّ على مدار سنوات، حيث بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 15 عامًا، منهم 11 عامًا رهن الاعتقال الإداريّ بشكل متفرق.

ولفت إلى أنّ المعتقل حلاحله أفرج عنه قبل عام من الآن بعد أنّ أمضى في الاعتقال الإداريّ 14 شهرًا.

وهو واحد من بين المعتقلين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداريّ، ففي عام 2012 خاض إضرابًا استمر لمدة (78) يومًا.

يُشار إلى أنّه متزوج وأب لأربعة أطفال أصغرهم لم يتجاوز عمر الـ20 يومًا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في تاريخ السابع من حزيران الجاريّ.