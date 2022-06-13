دوري الأمم الأوروبية ..قمة نارية بين فرنسا وكرواتيا اليوم

يحل منتخب كرواتيا ضيفا ثقيلا على نظيره الفرنسي، فى المواجهة المقرر إقامتها فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم، الاثنين، باستاد "دى فرانس" فى باريس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالنسخة الحالية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ويخوض منتخب فرنسا مواجهة الليلة بقيادة مدربه ديديه ديشامب وهو يتذيل جدول ترتيب المجموعة الأولى حيث يحتل المركز الرابع برصيد نقطتين فقط.

وفشل منتخب الديوك فى تصحيح الأوضاع، حيث يعاني بشكل كبير منذ بداية هذه البطولة، حيث تعادل أمام النمسا بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة، سبقها بالتعادل أيضا بنفس النتيجة أمام نظيره منتخب كرواتيا بعدما خسر من الدنمارك فى الجولة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية بنتيجة 2-1.

وفى المقابل، يدخل منتخب كرواتيا قمة اليوم محتلا المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف فقط خلف النمسا صاحبة الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، بينما يتربع الدنمارك على الصدارة برصيد 6 نقاط.

ويخوض المنتخب الكرواتى مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما خطف فوزا غاليا على نظيره الدنماركى، بهدف دون رد، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على ملعب باركن ستاديون، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.

وحسم التعادل الإيجابى مواجهة المنتخبين 1-1 التي جمعت بينهما على استاد "ستاديون بولود"، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتعد هذه المواجهة تكرار لنهائي كأس العالم "روسيا 2018"، عندما توج منتخب فرنسا بلقب المونديال للمرة الثانية فى تاريخه، عقب فوزه في النهائي على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويفتقد منتخب فرنسا أمام كرواتيا للثنائي لوكاس هيرنانديز ونجولو كانتي اللذان غادران معسكر الديوك مؤخرا بسبب الإصابة.

وأعلن الاتحاد الفرنسي في بيانه تفاصيل استبعاد الثنائي قائلا "غادر كانتي وهو مصاب بآلام الركبة، لم يكن لاعب وسط تشيلسي قادراً على اللعب ضد كرواتيا، يجب على المدافع لوكاس هيرنانديز أيضًا المغادرة للانضمام إلى شريكه".

وفى نفس التوقيت، يخوض منتخب الدنمارك صاحب الصدارة مواجهة قوية أمام نظيره منتخب النمسا الوصيف، في اللقاء الذي يحتضنه ستاد "باركن ستاديون" في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.