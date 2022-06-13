"المباحث" تُنجز قضيتي سرقة مصاغات ذهبية بـ 24 ألف دينار في رفح والوسطى

أنجزت المباحث العامة في الشرطة بالمحافظة الوسطى ومحافظة رفح قضايا سطو وسرقة لمصاغات ذهبية بقيمة 24 ألف ينار أردني.

وفي هذا الصدد، أنجزت المباحث العامة بشرطة محافظة الوسطى - قسم المعسكرات قضية سطو وسرقة لمصاغ ذهبي بقيمة 20 ألف دينار.

وأوضح قسم مباحث قسم المعسكرات، أن المواطن يوسف (ف) تقدم بشكوى مفادها قيام شخص مجهول بالسطو على منزله بمخيم البريج وسرقة مصاغ ذهبي بقيمة 20 ألف دينار.

وأشارت المباحث إلى أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات، توصلت إلى معلومة تُفيد بتواجد الذهب المسروق داخل منزل مهجور، وبالتحرك للمكان وتفتيشه تم ضبط المسروقات.

وأضافت: "بمتابعة المكان تم الاشتباه بالمدعو باسم (ف) 29 عام، وبضبط المذكور واستجوابه، أقر واعترف بالسطو على منزل المشتكي وسرقة المصاغ الذهبي وإخفائه داخل منهل بالمنزل المهجور".

ولفتت إلى أنه جرى تسليم المضبوطات للمشتكي بوصل استلام، وإحالة المتهم لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

في سياق متصل، أنجز قسم مباحث الذهب بمباحث التموين في محافظة رفح، قضية سرقة مصاغ ذهبي (عقد _ سنسال _ 4 اساور) يُقدر ثمنها بـ 4 ألاف دينار، من المواطن أحمد (ع) من سكان حي الجنينة بالمحافظة.

وبينَّت مباحث الذهب أنه بمتابعة المنظومة الإلكترونية للذهب، تبين قيام المدعوة نور (ع)، ببيع مصاغ ذهبي يحمل نفس مواصفات المسروقات، وبإحضار المذكورة واستجوابها بحضور الشرطة النسائية، أقرت واعترفت بسرقته من بيت المشتكي وبيعه.

وأشارت إلى إحالة ملف القضية لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للقانون.