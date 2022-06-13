مدير الحج بالأوقاف: لم يتم التبليغ بشـأن مكرمة الشهداء والعام المقبل سيتم فتح باب التسجيل للحج

أكد مدير الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عادل صوالحة، اليوم الإثنين 13/6/2022، أنه حتى اللحظة لم يتم تبليغ أي جهة رسمية لمشاركة أعداد من مكرمة أهالي الشهداء، وأن العام القادم سيتم فتح التسجيل للحج لكل محافظات قطاع غزة بعد الانتهاء من الأسماء المجدولة في قوائم الانتظار.

وأوضح صوالحة، في تصريح لإذاعة الأقصى، أن بعثة دولة فلسطين من أنجح البعثات بمواسم الحج السابقة، ولدى الوزارة لجان متخصصة تساعد الحجاج وترشدهم وتساعد المرضى وتجهز الطعام لهم.

وبين صوالحة، أن هذا العام شهد ارتفاعاً كبيراً في تكلفة الحج، حيث جاء المبلغ الكبير نتيجة حجوزات شعائر منى وعرفات، ومؤسسة طوافة ألزمت بتقديم الخدمات لشركات خاصة، والتكلفة مقارنة بالدول المحيطة تعد غزة الأقل تكلفة.

وقال صوالحة :"لدينا لائحة منظمة للبعثات الإدارية والفنية ومن حج 5 مرات لا يشارك بالبعثات، ولدينا اداريين متخصصين ومتمرسين لمساعدة الحجاج، وبعد عودة البعثات يتم تقييم الوعاظ والإداريين ومن يثبت تقصيره يتم استثناؤه."

وأشار إلى أن هذا العام لم يتم تبليغ أي جهة رسمية لمشاركة أعداد من مكرمة أهالي الشهداء، ويوجد ضمن أعداد الحجاج 6% رسومهم مجانا وتخصص للإداريين.

وبخصوص حج الدل، أكد صوالحة أنه تعذر العمل بحج البدل العام الحالي، بسبب وضع إجراءات مشددة على دخول الحجاج للحرم المكي، وتم منع حج البدل هذا العام.

وأضاف:" أرسلنا رسالة إلى وزير الأوقاف لمخاطبة المملكة السعودية بتخفيض تكلفة الحج لحجاج فلسطين بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة، ولكن حتى اللحظة لم نتلق أي رد."

وتابع: "يوجد بعض الحجاج المسجلين في الجدولة وتوفاهم الله يتم السماح للدرجة الأولى بالحج بدلا عنهم، وبعض المرضى بحاجة لمرافقين، ويوجد كبار السن تنازلوا عن أسمائهم لأبنائهم، وتم استلام أسماء لحالات مرضية مثل السرطان ودراسة الطلبات بلجان مختصة."

وأكد صوالحة حرص الوزارة على إنجاح موسم الحج، وسيتم اختيار البعثات الإدارية والفنية وفق معايير، وفيزا البعثات هي إدارية وقد يمنع حاملها من أداء الحج إنما هي لخدمة الحجاج وتوفير سبل الراحة لأداء شعائرهم الصحيحة.