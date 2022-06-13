سبب شُح اللحوم البيضاء المجمدة في غزة وسبب زيادة سعرها؟

قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح أبو موسى اليوم الاثنين 13/6/2022: "إنه يوجد شُح في اللحوم البيضاء المجمدة وزاد سعرها بسبب العرض والطلب، مبيناً انه ليس للضريبة علاقة بذلك".

وبين أبو موسى خلال تصريحات لصوت الأقصى مع بداية شهر ٧ سيكون هناك انخفاض في أسعار المجمدات، معتبراً أنه لا يوجد ضرائب على اللحوم البيضاء منذ قرار متابعة العمل الحكومي بغزة إيقافها للتخفيف عن المستهلك.

وهدد أن أي ارتفاع للأسعار نواجهه بصرامة، ويتم تحويله للنيابة العامة ونحذر التجار من الزيادة على الأسعار التي حددتها الوزارة ، تابع :" نستقبل أي شكاوى عبر الرقم المجاني ١٨٠٠١١٢٢٣٣ أو تطبيق بلاغ إقتصادي التابع للوزارة".