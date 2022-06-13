الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في نابلس



اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم المحرر عز الدين صلاح الدين أقرع (24 عاماً)، من مخيم عسكر الجديد، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، خلال حملة مداهمات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال في مدن الضفة المحتلة.

وجاء الاعتقال فجر اليوم، بعد اقتحام قوات الاحتلال مدعومة بالآليات العسكرية لمنزل الأسير عز الدين أقرع، حيث قامت قوات الاحتلال بتفتيش المنزل وتخريب محتوياته قبل أن تقوم باعتقاله برفقة شقيقه جهاد "الذي أفرج عنه لاحقا".

والمحرر عز الدين صلاح الدين أقرع من حفظة كتاب الله وحاصل على السند المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمضى في سجون الاحتلال 3 سنوات و5 أشهر بتهمة الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي وتنفيذ عدة عمليات شرق نابلس، حيث اعتقل ولم يتجاوز عمره حينها 18 عاماً، في الفترة ما بين 5-4-2017م – 23-9-2020م، حيث أمضاها في سجن النقب الصحراوي.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي.