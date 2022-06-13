فنزويلا تُسجل أول إصابة بـ "جدري القردة"

سجلت فنزويلا، أول إصابة بجدري القردة لرجل دخل البلاد عبر مطارها الرئيسي بالقرب من كراكاس بعد وصوله من مدريد.

وقالت وزيرة الصحة الفنزويلية، ماغالي غوتيريز، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه يجري تعقب المخالطين للمصاب.

وأوضحت الوزيرة أنه "تم عزل المصاب على الفور وأجريت الفحوصات وأخذت العينات والتي جاءت إيجابية".

وجدري القردة فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، ورصد لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات، وزادت الحالات في غرب إفريقيا خلال العقد الماضي.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي، الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

وتعد القوارض المستودع الرئيسي للفيروس، لكن يمكن أن يصاب البشر بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع المصابين، وعادة ما تكون العدوى خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.