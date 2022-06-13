فلسطين رئيساً لمجموعة الاتصال الخاصة بالإطار الاستراتيجي لاتفاقية بازل الدولية

انتخبت دولة فلسطين بالمشاركة مع دولة توباغو لترأس مجموعة الاتصال الخاصة بالإطار الاستراتيجي لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وذلك خلال أعمال مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية بازل والذي يعقد حاليا في جنيف سويسرا.

وأشارت سلطة جودة البيئة، إلى أن انتخاب فلسطين في مجموعة التواصل يتمحور عملها في أعاده نقاش مقترح المشروع المتعلق بالتقرير والتوصيات الواردة في التقرير عن التقييم النهائي للإطار الاستراتيجي لتنفيذ اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود للفترة ٢٠١٢-٢٠٢١، من أجل النظر في بنود محددة على جدول الأعمال المؤتمر الخامس عشر لمؤتمر الأطراف وانعكاسها على برنامج عمل اتفاقية بازل وميزانيتها لفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وبينت سلطة جودة البيئة بأن انتخاب دولة فلسطين يضعها في مقدمة الدول الأعضاء في إدارة وقيادة العمل البيئي على المستوى الدولي، إذ إن فلسطين ممثلة بسلطة جودة البيئة عضوًا في المكتب التنفيذي لاتفاقية بازل نيابة عن دول آسيا والمحيط الهادئ.

ويذكر بأن القائم بإعمال مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة أ. ياسر أبو شنب، نقطة الاتصال الوطني لاتفاقية بازل، وتهدف الاتفاقية إلى حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة المرتبطة بإنتاج النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود وإدارة شؤونها، والتقليل من عمليات إنتاج المخلفات الخطرة من حيث الكمية والخطورة، والتخلص منها في أقرب موقع ممكن للجهة المنتجة بالطرق السليمة بيئياً والتقليل من حركة نقلها عبر الحدود.