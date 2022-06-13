السعودية : "الإبل" ممنوعة من دخول المشاعر المقدسة خلال موسم الحج

أعلنت المملكة العربية السعودية، بدأ تطبيق إجراءات منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة، وذلك ضمن مجموعة إجراءات احترازية اتخذتها الجهات لمواجهة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا".

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن "منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة سيكون خلال موسم حج هذا العام؛ خوفا من إمكان تفشي الفيروس الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان"، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.

وبين الغامدي، أن "الوزارة استعدت لموسم الحج بحزمة إجراءات، من خلال خطة تضمنت توفير الكوادر البيطرية المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة، لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهريا ومخبريا، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدسة بكوادر متخصصة تعمل على منع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها".

وأشار إلى "تجهيز سبع فرق في منافذ العاصمة المقدسة (الكعكية، الشميسى القديم، النوارية، الهدا، جعرانه، الحسينيه)، بالإضافة إلى أربع فرق بيطرية ميدانية، لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة، وإمارة منطقة مكة المكرمة".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية مؤخرا، إغلاق تسجيل حجاج الداخل. وذكرت الوزارة أنه سيتم الإعلان المرشحين لحج هذا العام، لافتة إلى أن أعداد المتقدمين تجاوزت 390 ألفا.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة أن شروط التقدم للحج من داخل المملكة هي أن يكون المتقدم مواطنا أو مقيما بموجب إقامة نظامية، مؤكدة أنه "ليس هناك أي ميزات إضافية لأسبقية التسجيل"، وأن الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.