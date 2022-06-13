موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2022- متى أول يوم ذي الحجة 2022

يبحث المسلمون في هذه الأوقات عن موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2022، حيث يُعتبر شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم في الإسلام، كما يؤدي فيه المسلمون فريضة الحج، وفيه العيد الأكبر في الإسلام عيد الأضحى، وهو الشهر الأخير من أشهر السنة الهجرية الاثني عشر، ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على معرفة وعرض موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2022، وموعد بداية أول يوم ذي الحجة 2022.

شهر ذو الحجة ١٤٤٣

يعرف شهر ذو الحجة بأنه الشهر الثاني عشر والأخير من شهور السنة الهجرية، وهو شهر من الأشهر الحُرم، وفيه يكون موسم الحج وعيد الأضحى ويوم عرفة، وقد سُمّي بذي الحجة لأنّ العرب كانت تحج في هذا الشهر، وقد سمي في العام 412 للميلاد، وكان هذا في عهد كلاب بن مرة وهو الجد الخامس لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

متى العشر الأوائل من ذي الحجة 2022

إن أول أيام شهر ذي الحجة في هذا العام يكون يوم الخميس الموافق ليوم 30 يونيو 2022 ميلادي، ويبدأ المسلمون في هذا اليوم بالتوافد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، ومن بعدها يأتي عيد الأضحى المبارك الذي يتقرب في المسلمون من الله عبر ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمساكين.

متى تبدأ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2022

تبدأ الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يوم الخميس 30 يونيو عام 2022 ميلادي الموافق لأول أيام شهر ذي الحجة 1443/12/1 بالتقويم الهجري، على أن تستمر العشر الأوائل حتى مساء يوم السبت 9 يوليو 2022 ميلادي وهو ما يوافق تاريخ 1443/12/10 هـ.

كم باقي على الأول من ذي الحجة 1443

فيما يلي أيقونة العد التنازلي المرفقة للتعرف على عدد الأيام المُتبقية على بداية أول يوم من شهر ذي الحجة 1443:

كم باقي على الأول من ذي الحجة 1443

16 يوم و 15 ساعة و 24 دقيقة و 36 ثانية

شهر ذو الحجة بالميلادي 2022

فيما يلي تقويم شهر ذو الحجة 1443 وما يوافقه بالتاريخ الميلادي 2022:

اليوم الهجري الميلادي الخميس 1443/12/1 2022/6/30 الجمعة 1443/12/2 2022/7/1 السبت 1443/12/3 2022/7/2 الأحد 1443/12/4 2022/7/3 الإثنين 1443/12/5 2022/7/4 الثلاثاء 1443/12/6 2022/7/5 الأربعاء 1443/12/7 2022/7/6 الخميس 1443/12/8 2022/7/7 الجمعة 1443/12/9 2022/7/8 عيد الأضحى السبت 1443/12/10 2022/7/9 الأحد 1443/12/11 2022/7/10 الإثنين 1443/12/12 2022/7/11 الثلاثاء 1443/12/13 2022/7/12 الأربعاء 1443/12/14 2022/7/13 الخميس 1443/12/15 2022/7/14 الجمعة 1443/12/16 2022/7/15 السبت 1443/12/17 2022/7/16 الأحد 1443/12/18 2022/7/17 الإثنين 1443/12/19 2022/7/18 الثلاثاء 1443/12/20 2022/7/19 الأربعاء 1443/12/21 2022/7/20 الخميس 1443/12/22 2022/7/21 الجمعة 1443/12/23 2022/7/22 السبت 1443/12/24 2022/7/23 الأحد 1443/12/25 2022/7/24 الإثنين 1443/12/26 2022/7/25 الثلاثاء 1443/12/27 2022/7/26 الأربعاء 1443/12/28 2022/7/27 الخميس 1443/12/29 2022/7/28 الجمعة 1443/12/30 2022/7/29

تقويم الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443

فيما يلي جدول يوضح تقويم الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بالتقويم الميلادي 2022: