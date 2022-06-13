كأس أمم افريقيا 2023: منتخب المغرب يواجه ليبيريا اليوم

يحل منتخب المغرب ضيفا ثقيلا على ليبيريا، فى المواجهة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الحادية عشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

وتضم المجموعة الحادية عشرة، بجانب منتخب المغرب، كلا من: منتخب ليبيريا وجنوب أفريقيا بعد استبعاد زيمبابوي من التصفيات.

ويتربع منتخب المغرب على صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعدما حقق الفوز على ضيفه جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1.

ويسعى "أسود الأطلسى" لتحقيق الفوز الثانى على التوالي في تصفيات أمم أفريقيا 2023، بعدما حول تأخره بهدف أمام جنوب أفريقيا في الشوط الأول إلى انتصار بثنائية في المباراة التي جمعتهما في ملعب الأمير مولاى عبد الله فى مدينة الرباط، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن وليد الركراكي الذي قاد الوداد البيضاوي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، والحسين عموتة مدرب المنتخب المحلي المتوج بلقب أمم أفريقيا للمحليين، يعتبران من أبرز المرشحين لخلافة المدرب البوسني خليلوزيتش في تدريب المنتخب المغربي الأول.

وتشير التقارير إلى محاولة استبعاد المدرب البوسني من قيادة أسود الأطلس قبل انطلاق المونديال بسبب خلافاته مع أبرز لاعبى المنتخب المغربي الثنائي حكيم زياش ونصير مزراوي.

تولى مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبق، تدريب منتخب أسود الأطلس، خلال عام 2019، ونجح فى التأهل إلى المونديال حيث يمتد عقده مع الاتحاد المغربي لكرة القدم حتى 2023.

وقاد المدرب البوسني منتخب المغرب خلال 28 مباراة بمختلف المسابقات، حقق فيها 18 فوزا إضافة إلى 8 تعادلات وهزيمتين فقط.