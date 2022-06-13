رفض عربي لنقل مهام “أونروا” إلى منظمات أخرى

أعلنت دول عربية تستضيف لاجئين فلسطينيين، الأحد، رفضها نقل مهام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إلى منظمات أخرى.

جاء ذلك في اجتماع برئاسة لبنان، عقد في العاصمة بيروت بمشاركة الأردن وسوريا وفلسطين ومصر والجامعة العربية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة، إن الدول المشاركة بالاجتماع رفضت “أي إجراءات أو محاولات تستهدف تقويض الأونروا، من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام الوكالة نيابة عنها، أو التحول في وظيفتها”.

كما أكد الاجتماع، “ضرورة التزام الأونروا بالتنسيق المسبق مع ممثلي الدول المضيفة في أي خطوات ذات صلة بقضية اللاجئين”.

وأشار إلى “الدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا في خدمة ما يزيد عن 5.8 ملايين لاجئ فلسطيني، وما تشكله من عامل استقرار في المنطقة”.

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلن مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني، في رسالة للفلسطينيين، أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها لمواجهة الأزمة المالية هو زيادة الشراكات داخل الأمم المتحدة، وأن يكون بالإمكان تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها”.‎

وتأسست “أونروا”، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

وتقول الوكالة، أنها تعاني من نقص بالتمويل وتطالب الدول المانحة بزيادة المساهمات والدعم، لتتمكن من تأمين الخدمات الأساسية للاجئين كالتعليم والصحة والغذاء.