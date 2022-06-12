سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 13 يونيو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من الموضوعات الخاصة بالعملات وأسعارها في الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، وهي من الموضوعات الهامة التي يتابعها الكثيرون وخاصة التجار، وبعد زيادة وتيرة البحث عن الموضوع، نقدم لكم هذا المقال.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 13 يونيو 2022

تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم

تراجع سعر الدولار في لبنان، اليوم الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022 لدى السوق الموازية (السوداء)، لتعاود الليرة الارتفاع.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 13 يونيو 2022

سعر الدولار اليوم في لبنان

وانخفض سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 27.850 ألف ليرة و27.900 ألف ليرة لكل دولار واحد مقابل 28.200 ألف ليرة و28.250 ألف ليرة خلال تعاملات أمس.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 13 يونيو 2022

أزمة البنزين في لبنان

أصدر موزعو المحروقات في لبنان يوم الجمعة بيانا حول أسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعاً جنونياً.

وأعرب ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، خلال البيان عن قلق الموزعين من الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً بنسبة كبيرة، إضافةً إلى ارتفاع سعر الدولار على منصة صيرفة وفي السوق السوداء.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 13 يونيو 2022

قرار صندوق النقد الدولي

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس :"إن الصندوق عين ممثلا مقيما للبنان".

وأضاف رايس :"أن صندوق النقد سيواصل محادثاته بشأن برنامج للإصلاح الاقتصادي مع لبنان".

وكان توصل صندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان بشأن تسهيل مالي مدته أربع سنوات في أبريل نيسان. ولا يزال البرنامج معلقا على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والتي لا يمكن أن تتم إلا بعد سلسلة من الإصلاحات.