كوخافي: الجيش "الإسرائيلي" يتعامل مع ستة جبهات قتال على ستة أبعاد

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أڤيڤ كوخاڤي، مساء اليوم الأحد، ان الجيش "الإسرائيلي" يتعامل مع ست جبهات قتال على ستة أبعاد.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن كوخافي، زعمه :"تم تحديد آلاف الأهداف التي سيتم ضربها في حال نشوب حرب مع لبنان".

كما زعم قائلاً إلى اللبنانيين :" ستوجه ضربات كبيرة جداً بالحرب ولكننا سنقوم بإنذار السكان، وسنسمح لهم بمغادرة المناطق، واقول لسكان لبنان أنصحكم بالمغادرة ليس فقط في بداية الحرب، بل قبل إطلاق الرصاصة الأولى" على حد زعمه.

ويُشار إلى أن ذلك جاء في أعقاب التوتر بين لبنان وكيان الاحتلال على خلفية قيام "إسرائيل" بالتنقيب في حقل "كاريش" المتنازع عليه على الحدود البحرية اللبنانية.