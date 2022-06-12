بكم سعر الذهب النهارده عيار 21 و18 في مصر اليوم الاثنين 13-6-2022 بالمصنعية

بكم سعر الذهب النهارده عيار 21 و18 في مصر اليوم الاثنين الموافق 13-6-2022 ، وبناء على عمليات البحث والواسعة من المهتمين والمشترين والباعة على محركات جوجل الشهير في الوصول إلى أسعار الذهب في مصر بعد أن سجل خلال الساعات 23 الماضية التالي: وبلغ سعر عيار 21 بالجنيه 985.98 وعيار 18 بالجنيه 845.12 وضع لكم فريق فلسطين اليوم السعر الجديد الذي سوف تتعرفون عليه بمجرد الانتهاء من المقالة ، مع العلم أن الفريق يقوم يوميا في نشر تلك الأسعار .

وندعوكم في هذه الفقرة التي تناول فيها الإجابة بشأن بكم سعر الذهب النهارده عيار 21 و18 في مصر اليوم الاثنين إلى متابعة موقعنا المميز مع كل صباح في متابعة أسعار المعدن الثمين الذي يحدد أسعار العملات المحلية ، ونشير لكم إلى أن الفريق يتابع الأسعار على مدار الوقت ويقوم بتغطية كافة الاخبار وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

بكم سعر الذهب النهارده عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,143 شراء 1,150

عيار 22 بيع 1,048 شراء 1,054

عيار 21 بيع 1,000 شراء 1,006

عيار 18 بيع 857 شراء 862

عيار 14 بيع 667 شراء 671

عيار 12 بيع 571 شراء 575

الاونصة بيع 35,543 شراء 35,756

الجنيه الذهب بيع 8,000 شراء 8,048

الكيلو بيع 1,142,857 شراء 1,149,714

سعر الذهب في مصر عيار 18

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,127 جنيه $60.23

سعر الذهب عيار 22 1,033 جنيه $55.21

اسعار الذهب عيار 21 986.26 جنيه $52.70

اسعار الذهب عيار 18 845.36 جنيه $45.17

سعر الذهب عيار 14 657.50 جنيه $35.14

سعر الذهب عيار 12 563.56 جنيه $30.12

سعر الذهب عيار 9 422.67 جنيه $22.59

اسعار أوقية الذهب 35,054 جنيه $1,873

اسعار جنيه الذهب 7,890 جنيه $421.63

اسعار كيلو الذهب 1,127,128 جنيه $60,232

سعر الذهب في مصر اليوم بالمصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

بالمقابل جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 يونيو 1,127 985.98 845.12 657.31 563.40

10 يونيو 1,127 986.24 845.34 657.48 563.55

9 يونيو 1,112 973.37 834.31 648.90 556.20

8 يونيو 1,114 974.39 835.18 649.58 556.78

7 يونيو 1,113 974.29 835.10 649.51 556.72

6 يونيو 1,105 966.71 828.61 644.46 552.39

5 يونيو 1,110 970.90 832.19 647.25 554.79

4 يونيو 1,110 970.93 832.22 647.27 554.80

3 يونيو 1,109 970.77 832.08 647.17 554.71

2 يونيو 1,121 981.08 840.92 654.04 560.60



وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها الاجابة عن بكم سعر الذهب النهارده عيار 21 و18 في مصر اليوم الاثنين الموافق 13-6-2022 ندعوكم يوميا إلى زيارة موقعنا من أجل التعرف على احدث الاسعار على مدار الساعة .