سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 13 يونيو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المتابعين، من التجار والمستثمرين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 13 يونيو 2022

استقرار سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا خلال مستهل تداولات، اليوم الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 13 يونيو 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

ولم يتغير سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 3965 ليرة للشراء، و4000 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 13 يونيو 2022

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

نزل سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 167205 ليرة للشراء، و4209 ليرة للبيع، مقابل 4205 ليرة للشراء، و4248 ليرة للبيع، أمس.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى 4874 ليرة للشراء، و4927 ليرة للبيع، مقابل 4949 ليرة للشراء، و5003 ليرات للبيع، أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 13 يونيو 2022

سعر الريال السعودي

ونزل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 1054 ليرة للشراء، و1067 ليرة للبيع، مقابل 1055 ليرة للشراء، و1068 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي

في حين استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 1077 ليرة للشراء، و1089 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 13 يونيو 2022

سعر الدينار الكويتي

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 12922 ليرة للشراء، و13061 ليرة للبيع، مقابل 12938 ليرة للشراء، و13078 ليرة للبيع، أمس.