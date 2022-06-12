القائد النخالة يعزي عائلة عمارنة باستشهاد ابنها سميح

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد في فلسطين القائد زياد النخالة، السيد سعيد عمارنة شقيق الشهيد سميح عمارنة من بلدة يعبد في جنين، معزيا بارتقائه ومباركا استشهاده.

وأكد الأمين العام في اتصاله أن مسيرة الجهاد والمقاومة لن تتوقف، وأن جذوتها باقية ببركة دماء الشهداء، معتبراً أن دم الشهيد سميح وكل شهداء الشعب الفلسطيني هي ضمان تحرير الأرض من دنس الاحتلال.

وقال القائد النخالة، إن دم الشهيد سميح هو نموذج مبارك وملهم لكل المجاهدين الحقيقيين، مشيدا بشجاعة الشهيد وبسالته في الدفاع عن أهلنا وشعبنا ومواجهة الاحتلال.

من جهتها، شكرت عائلة الشهيد للقائد النخالة هذا الاتصال والتعزية، وثمنت حرصه على التواصل مع عوائل الشهداء والأسرى.