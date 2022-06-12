الراصد الجوي: كتلة هوائية أكثر اعتدالاً الليلة وغداً الإثنين

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأحد، أن تزور البلاد هذه الليلة وخلال يوم غد الاثنين كتلة هوائية أكثر اعتدالاً ومُنعشة.

كما تنبأ العلامي، بأن تسقط رشات محلية من الأمطار المتوقعة فوق بعض المناطق خلال ساعات الصباح بمشيئة الله.

وكانت توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد 2022/06/12، أن يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار وجافاً نهاراً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.