حكومة الاحتلال تصادق على قانون "الأبرتهايد"

صادقت ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية للتشريع" في حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على قانون الأبارتهايد، الذي يفرض القانون "الإسرائيلي" على المستوطنين في الضفة الغربية.

ويُشار إلى أنه يأتي ذلك تمهيدا لطرحه مجددا لتصويت الهيئة العامة للكنيست، بعد أن فشل الائتلاف في تمريره، الأسبوع الماضي، ووسط تعقيدات لدى الكتل الائتلافية تحول دون ضمان الأغلبية الأمر الذي قد يرجئ طرحه لمصادقة الكنيست.

وقال الوزير الصهيوني جدعون ساعر خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة :" إن الحكومة قد تُرجئ طرح القانون للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في ظل عدم ضمان الأغلبية المطلوبة لتمريره واستمرار الخلافات داخل الكتل الائتلافية التي شهدت معارضة داخلية لأنظة "قانون الطوارئ" التي ترسخ نظام الفصل العنصري في الضفة".

ومن جانبه، حمّل رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، المعارضة، مسؤولية عدم تمرير القانون، وقال: إن "هناك مجموعة عازمة على زرع الفوضى إذا لم يتم تسلمها السلطة".