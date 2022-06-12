الاحتلال يقرر تحويل الأسير ياسر البدرساوي إلى الاعتقال الإداري

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، تحويل الأسير ياسر البدرساوي، إلى الاعتقال الإداري بدون توجيه تهمه له.

وأصدرت محكمة الاحتلال، قرارا بتحويل البدرساوي إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أسبوع من إعادة اعتقاله.

واعتقلت قوات الاحتلال البدرساوي الاثنين الماضي، بعد اقتحام منزله في شارع القدس شرق مدينة نابلس، عقب 4 شهور فقط من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، وقضائه 8 أشهر في الاعتقال الإداري.

واعتقل الاحتلال البدرساوي (56 عاما) مرات عدة، وهو أحد قيادات حركة حماس في نابلس، كما أنه مدير مركز حق العودة في نابلس، والمغلق بأوامر من الاحتلال منذ 10 سنوات.