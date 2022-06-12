اسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وتدمير مخازن ذخيرة بصواريخ روسية

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الاحد، ثلاثة مقاتلات أوكرانية من طراز "سو 25" إحداها بمنطقة خاركوف، ودمرت 8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخي "توتشكا أو" وتدمير مخازن ذخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ كاليبر مستودعا كبيرا في منطقة ترنوبل لأنظمة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تم تسليمها إلى كييف من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وقالت الدفاع الروسية: إن "طائرة مقاتلة روسية اسقطت طائرتين من طراز سو 25 تابعة لسلاح الجو الأوكراني".

وأضافت في بيان لها، أن الطيران الروسي دمر ثلاثة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية وتمت تصفية أكثر من 150 متطرفا.

وأشارت إلى أن الدفاع الجوي الروسية اعترض صاروخين من طراز "توتشكا أو" وثلاث قذائف من طراز "أوراغان" فوق مناطق دونيتسك وخاركوف وخيرسون.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمر نظام الدفاع الجوي Buk-M1 ورادار التحكم الجوي ورادار S-300 وبطاريتين من MLRS للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ روسية عالية الدقة.

وقتل الجيش الروسي، 320 مسلحا وخمسة مستودعات للذخيرة والوقود، وفوق منطقة دونباس وخاركوف، أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، ثماني طائرات بدون طيار أوكرانية.

وفي منطقة خاركوف، أسقطت الدفاعات الجوية طائرة من طراز "سو 25" أوكرانية.