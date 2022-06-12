بث مباشر.. تردد قناة مكة المكرمة 2022 لنقل شعائر الحج و تكبيرات عيد الأضحى 2022-1443

تردد قناة مكة المكرمة 2022 على القمر الصناعي النايل سات، مع اقتراب موسم الحج و عيد الأضحى 2022-1443، رصد فريق فلسطين اليوم الإخبارية عمليات بحث واسعة عبر محركات البحث عن تردد القنوات الناقلة لشعائر الحج و تكبيرات عيد الأضحى 2022، و من بين تلك القنوات قناة مكة المكرمة 2022، حيث إن هذه القناة هي واحدة من ضمن القنوات الدينية السعودية التي تقدم للمشاهدين في الوطن العربي مجموعة من البرامج الدينية اليومية التي تبث من مدينة مكة المكرمة.

و تعرض هذه القناة للمشاهدين برامج تفسير الاحاديث الشريفة الطاهرة حيث إن تلك القناة من أهم القنوات الدينية, و حيث إن قناة مكة تعد من أهم وأشهر القنوات الدينية.. نظرًا لتقديمها محتوى ديني تعليمي متميز.

برامج قناة مكة المكرمة

تقدم قناة مضيق مكة مجموعة متنوعة من البرامج الإسلامية والحوارية والدعوية والوثائقية والحكايات والبرامج التعليمية ، بما في ذلك:

برنامج درر.

برنامج إنه الله.

برنامج لما صبروا.

برنامج أعلام الحرم.

برنامج هدى وبينات.

برنامج أئمة الكعبة.

برنامج السراج المنير.

برنامج موطن الطهر.

برنامج أحسن الحديث.

برنامج من جوار الكعبة.

برنامج الرحمة المهداة.

برنامج موعد على العشاء.

برنامج من الظلمات إلى النور.

كما تبث قناة مكة المكرمة مناسك وأدعية الحرم المكي ، وتبث تلاوات القرآن ، ودورات ، ومحاضرات دينية ، وأحاديث نبوية ، وتفسيرات آية للمحاكم ، وتعليم أصول التنغيم الصحيح ، والتعريف بأهم التعاليم الإسلامية.

تهتم قناة مكة المكرمة بمناقشة المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المسلمون ، وتوحيد الفريق المسلم ، ودعم الأخوة بينهم ، وإقامة المسابقات الدينية ، وإتاحة الفرصة للفائزين لإقامة احتفالات العمرة.

وإجابة الجمهور على دينهم. فيما يتعلق بقضايا العقيدة والدين ، سيعبر الخبراء عن معتقداتهم الدينية بطريقة دينية ، ويستجيبون للمعتقدات الدينية للفتاوى بحسن نية القذف المنسوب إلى الإسلام وآل البيت وتصحيح سوء الفهم.

قناة مكة المكرمة بث مباشر

تستطيع قناة مكة الفضائية أن توفر البث المباشر على الإنترنت من خلال موقعها الرسمي لتسهيل مشاهدة القناة في أي وقت وفي أي مكان ؛ كما يمكنك معرفة جدول البرنامج المعروض على شاشتها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر ، كما يمكنك استخدامها في أي مكان شاهد بث برنامجك المفضل عبر يوتيوب تايم.

تردد قناة مكة المكرمة Channel Mecca

القمر الصناعي نايل سات.

التردد ١٢٣٩٩.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ ٥/٦