هنية يهاتف والد الشاب المعتقل حسام فطافطة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والد الشاب المناضل حسام فطافطة، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بعد إصابته خلال تصديه للمستوطنين وجنود الاحتلال خلال وقفة تضامنية رافضة للاستيطان على أراضي بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وشدد رئيس الحركة على أن البطل حسام اُعتقل "مدافعًا عن أرضه وميراث والديه وأجداده، في موقف بطولة ورجولة وشهامة وشجاعة وجرأة، معبرًا عن غضبة الشعب الفلسطيني في وجه المحتل الاستيطاني البغيض".

و عبّر عن تضامنه الكامل مع عائلة فطافطة، متمنيًا الشفاء لحسام وشقيقه الذي أصيب أيضًا ولجميع الجرحى، والإفراج العاجل عن الأسرى.