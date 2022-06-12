طالع أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 12 يونيو 2022

استقرت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد 12 يونيو/حزيران 2022، وسط تسجيل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 151.329 ألف ليرة (60.23 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today" المختص بأسعار الذهب.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، نحو 132.416 ألف ليرة (52.70 دولار).

كما بقي متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، عند مستوى 113.498 ألف ليرة (45.17 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في سوريا، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 88.276 ألف ليرة (35.14 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.706 مليون ليرة (1873 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.059 مليون ليرة (421.63 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

تحولت أسعار الذهب للصعود عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة (ختام الأسبوع)، بعد تسارع التضخم الأمريكي لأعلى مستوياته في 41 عامًا.