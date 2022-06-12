محمد صلاح يكشف أسرار البنية الجسدية التي يتمتع بها

تحدث النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن طبيعة العيش في منزله مع زوجته، واصفا منزله بأنه تحول إلى "مستشفى".

وقال صلاح في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ردا على سؤال وجه له عن العيش في منزل يشبه المستشفى: "حقيقي أحب وصف منزلي بأنه أصبح مثل المستشفى، إلى جانب ذلك فهذا لا يروق لزوجتي (ماجي)".

وأوضح: "هناك حجرتان في المنزل مخصصتان لأجهزة اللياقة البدنية وبناء العضلات، في إحداهما هناك مكان مخصص لقططنا".

وعن علاقة أفراد عائلته، زوجته وابنتيه مكة وكيان، بالقطط، قال: "يمكن للأطفال اللعب مع القطط أثناء وجودي في التدريب، إنه أمر رائع".

وعن دور الأجهزة التي يضعها في منزله في عملية استشفائه البدني، تحدث: "في المنزل يمكنني كذلك القيام بالعلاج بالتبريد، فهناك غرفة للضغط العالي.. أنا أبحث باستمرار عن آلات جديدة لتحسين حالتي البدنية".

وعن موقف زوجته من حرصه الدائم على التحضير البدني، قال: "زوجتي تقول إني أقضي مع أجهزة اللياقة البدنية وقتا أكثر مما أقضيه معها".

وتطرق محمد صلاح خلال الحوار للحديث عن النظام الغذائي الذي يتبعه ودوره مع اللياقة البدنية في تحويل جسده لأعلى مستوى ولياقة بدنية، حيث قال: "أتناول البروكلي والبطاطا والسمك والفراخ ودوما السلطة".

وعن بقية الأنواع التي يفضلها أو التي يتناولها بشكل استثنائي من حين إلى آخر، أجاب: "حين أتواجد في مطعم كبير في لندن أفضل السوشي، وأتناول البيتزا مرة شهريا، كما أحب البيرجر، ولكن من النادر جدا أن أتناوله لأنه يسبب لي زيادة في الوزن".

وكشف النجم المصري: "لو كان موعد المران 3 عصرا، فأنا أحضر قبلها بساعتين أو 3، وأغادر بعدها بساعة أو ساعة ونصف".

وعن سر خلع القميص بعد التسجيل، قال صلاح: "عندما تقاتل بشدة لبناء جسد مثالي، لا يوجد ما يجعلك أن تخجل منه".