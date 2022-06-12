لجنة القوى الوطنية تعقد اجتماع لها في غزة و هذه ابرز مخرجاته

عقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية اجتماعها الدوري في مدينة غزة صباح اليوم الأحد، حيث ناقشت خلاله مختلف التطورات والمستجدات على الصعيد السياسي والوطني.

و توقفت اللجنة أمام ما حدث في قرية أم النصر (القرية البدوية) من تعدٍّ على الأراضي الحكومية وما تبعه من استخدام مرفوض للقوة قام به بعض عناصر الشرطة خلال معالجة الأمر، معتبرة أن القرارات الحكومية التي أعقبتها خطوة في الاتجاه الصحيح .

و قررت اللجنة الاستجابة لمقترح لجنة المتابعة الحكومية بشأن مشاركة لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في لجنة التحقيق التي شكلتها جهات الاختصاص في قطاع غزة لمحاسبة المتسببين في الأحداث المؤسفة وضمان عدم تكرارها وصولاً للحقيقة وبما يحفظ القانون والنظام.

كما ناقشت اللجنة تزايد الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، وأعربت عن رفضها لهذه السياسة أينما كانت، وأكدت على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وتغليب الروح الوطنية في كل مكان.

و وجهت اللجنة التحية لجماهير شعبنا في كل مكان، مؤكدة على وحدة شعبنا في مختلف الساحات في مواجهة الاحتلال والاستيطان والتطبيع ووجهت تحية خاصة لأسرانا الأبطال خاصة الابطال خليل عواوده ورائد ريان المضربين عن الطعام وأكدت ان تحرير كافة الاسرى واجب وطني لا تراجع عنه.

وأثنت اللجنة على الجهود المبذولة لتوفير الأجواء المناسبة لطلبة الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، داعية الجميع الى احترام خصوصية اختبارات الثانوية العامة والتوقف عن اي سلوك قد يؤدي إلى إزعاجهم.