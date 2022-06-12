تردد الجزيرة الوثائقية 2022-تردد قناة الجزيرة الوثائقية نايل سات 2022 ، لا يزال تردد قناة الجزيرة الوثائقية 2022، يحتل عمليات البحث في محرك قوقل العالمي، لذلك سنضع لكم في فريق العمل في موقعنا "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن تردد قناة الجزيرة الوثائقية وأخر تحديث للتردد، خاصة وأن والقناة لها عدد كبير من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي، وهو ما سنتعرف عليه في مقالنا عن تردد القناة وما تقدمه القناة.

تردد قناة الجزيرة الوثائقية نايل سات 2022

تردد الجزيرة الوثائقية نايل سات hd

وتعد من القنوات التلفزيونية التي تبث من دولة قطر والذي يتابعها عدد كبير من الأشخاص، وهي تابعة لمجموعة قنوات الجزيرة، وهي تتميز بتقديمها المحتوى الثقافي الذي يهتم له الكثير، لذلك فأن ترددها هو كالتالي:

التردد: 10971.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

حالة العرض: عالية الجودة.

تردد الجزيرة الوثائقية 2022

الجزيرة الوثائقية HD

والجزيرة الوثائقية هي من ضمن شبكة قنوات الجزيرة الإخبارية التي تتواجد بشكل كبير حول العالم وهي حصلت على شهرة كبيرة وإعجاب العديد من المتابعين لها، وهي تعد الأولى على مستواها الثقافي، تم إنشائها وانطلاق أول بث لها في تاريخ 1 يناير سنة 2007، بعد مرور عامان في تاريخ 1 يناير سنة 2009م، و قامت ببث مجموعة كبيرة من المواضيع المختلفة والتي لفتت انتابه المشاهدين مما جعلتهم يهتمون بها، وهي تختص أكثر شيء بعرض الأفلام الوثائقية، ويعتبر أحمد محفوظ هو المدير الرسمي التابع لشبكة الجزيرة الإعلامية، وأن مقرها السمي هو في الدوحة عاصمة قطر، وتقم ببث قناتها عبر العديد من الأقمار الصناعية.

تردد الجزيرة الوثائقية نايل سات hd

تردد قناة الجزيرة الوثائقية نايل سات

وضمن مقالنا تردد الجزيرة الوثائقية 2022-تردد قناة الجزيرة الوثائقية نايل سات 2022، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم تردد الجزيرة الوثائقية 2022-تردد قناة الجزيرة الوثائقية نايل سات 2022 وطريقة ضبط التردد على الرسيفر

تردد الجزيرة الوثائقية عربسات

يختلف التردد من قناة إلى قناة من خلال القمر الصناعي الذي يقم ببثها على شاشات التلفاز، وتعد قناة الجزيرة الوثائقية هي الأشهر من حيث محتواها المميز الذي نال على إعجاب العديد من الأشخاص، وأن ترددها عبر عرب سات هو:

التردد: 12035.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

"مترنيخ.. الرجل الذي أسقط نابليون" الجزء الثاني وثائقي تشاهدونه الليلة في الأوقات التالية:

9 مساء بتوقيت مكة المكرمة

8 مساء بتوقيت مصر

7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب pic.twitter.com/9Nd8n19s93 — الجزيرة الوثائقية (@AljazeeraDoc) June 12, 2022

تردد قناة الجزيرة الوثائقية 2022 على سهيل سات

وضمن مقالنا تردد الجزيرة الوثائقية 2022-تردد قناة الجزيرة الوثائقية نايل سات 2022، سنضع لكم تردد قناة الجزيرة الوثائقية 2022 على سهيل سات بعد رصد فريق لعمل عمليات في موقعنا "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بحثاً عن تردد قناة الجزيرة الوثائقية 2022 على سهيل سات وهو على النحو التالي :

التردد: 11604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: سهيل سات.

الجودة: HD.