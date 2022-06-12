الاحتلال يزعم احباط محاولة إيرانية لضرب أهداف "إسرائيلية" في تركيا

زعمت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن أجهزة الاحتلال أحبط محاولة إيرانية لضرب أهداف "إسرائيلية" في تركيا.

وقالت القناة العبرية "كان": " قبل نحو شهر أحبطت أجهزة الأمن الإسرائيلية هجوما إيرانيا على أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية".

وأضافت: "أطلع مسؤولون أمنيون إسرائيليون نظرائهم في تركيا على نية تنفيذ الهجوم، وطالبوهم بالتحرك ضد البنية التحتية الإيرانية العاملة في البلاد".

وأشارت الهيئة إلى أنه قبل أسبوع ونصف فقط أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرا لـ "لإسرائيليين" من السفر إلى تركيا بسبب تحذير ملموس وتهديد حقيقي بشن هجمات انتقامية إيرانية على "إسرائيليين"، بعد عملية اغتيال كبيرة في الحرس الثوري نسبت إلى الموساد الإسرائيلي.

وتابعت: "من المهم أن نلاحظ أن نية إيران للإضرار بالأهداف الإسرائيلية في الخارج موجودة منذ عامين. والمختلف هذه المرة هو تهديد ملموس للإسرائيليين في تركيا".

وحذرت الهيئة من أن التقديرات تشير إلى أن إيران تخطط لإلحاق الضرر بالسياح "الإسرائيليين" أيضًا وليس فقط الأماكن الرسمية.

وكشفت النقاب أنه "قبل حوالي أسبوع ونصف تم إطلاع تركيا مسبقًا على تحذير السفر الإسرائيلي".

وقالت القناة العبرية: "في إسرائيل، يُنظر إلى الأتراك على أنهم شركاء أمنيون ويحافظون على تواصل مستمر معهم، أيضًا بشأن هذه المسألة".