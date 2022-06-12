سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد 12 يونيو 2022

صعد سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية وايضا لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم الأحد 12 يونيو/حزيران 2022.

سعر الدولار اليوم في السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم في السودان خلال مستهل تداولات الأحد 12 يونيو/حزيران 2022 لدى البنوك الرسمية، ليصل إلى 567.5 جنيه للشراء، و571.76 جنيه للبيع، مقابل 566 جنيها للشراء، و570.24 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس السبت، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي في السودان).

وقفز سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 568 جنيها مقابل 568.84 جنيه عند إغلاق تداولات أمس، بحسب وسائل إعلام سودانية محلية.

وعن سعر تحويل الدولار لدى البنوك الرسمية والصرافات في السودان، سجل بحسب تسعيرة بنك السودان المركزي متوسط سعر 568.82 جنيه.

مخاطر غسيل الأموال في السودان

قالت سماح جلال ممثل إدارة الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي إن هنالك ضوابط عالمية تحكم مكافحة غسل وتمويل الإرهاب صادرة من مجموعة العمل المالي الدولية، وكذلك لجنة بازل للرقابة المصرفية، ولذلك تتضافر الجهود بين بنك السودان المركزي ووحدة التحريات المالية وهيئة الرقابة على التأمين وسوق الخرطوم للأوراق المالية للعمل وفق الأحكام العالمية للوصول للسلامة المالية.

على صعيد متصل، من المتوقع أن يجرى تقييم للسودان في عام ٢٠٢٣ المقبل في مجال الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه يشدد البنك المركزي السوداني الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية في مجال الالتزام بالضوابط.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

استقر سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية ليظل عند مستوى 606.97 جنيه للشراء، و611.73 جنيه للبيع، فيما يتم تداول سعر اليورو في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بمتوسط سعر 610 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك نحو 709.02 جنيه للشراء، و714.34 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) متوسط سعر للتداول سجل 715 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية، مستوى 150.71 جنيه للشراء، و151.84 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بمتوسط 150 جنيها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك نحو 154.13 جنيه للشراء، و155.28 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السودانية السوداء بمتوسط سعر 155 جنيها.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنوك 1830.95 جنيه للشراء، و1845.70 جنيه للبيع.