كم سعر الذهب اليوم الأحد 12 يونيو في مصر.. طالع اسعار الذهب مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر في تعاملات الأحد 12 يونيو 2022، مع استمرار العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم الأحد 12 يونيو/حزيران 2022، ليصل إلى 1127 جنيها (60.23 دولار)، مقابل نفس السعر في ختام تداولات أمس السبت، بحسب منصة "egypt.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في مصر.

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، عند مستوى 845.12 جنيه (45.17 دولار)، دون تغير مقارنة بأسعار تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 657.31 جنيه (35.14 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 563.40 جنيه (30.12 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 422.55 جنيه (22.59 دولار).

كان سوق الذهب في مصر قد شهد موجة من الانخفاضات خلال منتصف شهر مايو/أيار الماضي، واستمرت مع بدايات شهر يونيو/حزيران الجاري، إلا أن الوضع تغير نسبيا خلال الفترة الأخيرة، ووفقا للأسعار المعلنة الأقرب للتداول بالمعدن النفيس فقد تحرك نحو الارتفاع خلال بداية تعاملات الأسبوع الماضي وعاد للانخفاض خلال اليومين الماضيين حتى اليوم الأحد، وهو ما يعتبر فرصة للشراء بحسب متعاملين في السوق.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 985.98 جنيه (52.70 دولار)، مسجلا نفس اسعار يوم السبت.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 35.044 ألف جنيه (1873 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7888 جنيها (421.63 دولار).

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بعد تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد تراجع سعر المعدن النفيس في البداية عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي وعززت الرهانات على زيادات قوية في أسعار الفائدة.