أهداف لاعب الريال الجديد تشواميني.. تشواميني لاعب ريال مدريد الجديد، شهدت محركات البحث العالمية وخاصة محرك بحث قوقل العالمي، خلال الساعات الماضية وعقب إعلان ريال مدريد الإسباني تعاقده مع لاعب موناكو أوريلين تشواميني في بيان رسمي نشره النادي أمس السبت، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث الذي رصدها فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن لاعب ريال مدريد الجديد أوريلين تشواميني، لذلك سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن إنجازات لاعب ريال مدريد الجديد أوريلين تشواميني قادماً من موناكو بصفقة تستمر لمدة 6 أعوام.

تشواميني ريال مدريد

واتفق ريال مدريد مع نادي موناكو على انتقال اللاعب أوريلين تشواميني، الذي سيرتبط بالنادي للمواسم الستة المقبلة.

سيقام حفل تقديم تشواميني كلاعب جديد في ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، 14 يونيو، في تمام الساعة 12:00 في سيوداد ريال مدريد بعد اجتيازه الفحص الطبي.

بعد ذلك، سيعقد أوريلين تشواميني مؤتمراً صحفياً.

تشواميني لاعب ريال مدريد الجديد

تشواميني ولد في (27/01/2000) وهو لاعب ريال مدريد الجديد و يبلغ من العمر 22 عاماً ويأتي قادماً من موناكو. وهو لاعب دولي في المنتخب الفرنسي الذي فاز معه بدوري الأمم الأوروبية في عام 2021 ولعب أساسياً في النهائي.

وقبل وصوله إلى موناكو في يناير 2020، نشأ تشواميني في جيروندان منذ سن الـ 11 عاماً، وفاز معه ببطولة فرنسا تحت 19 سنة في موسم 2016-2017. كانت هذه مقدمة لظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول، الذي وصله إليه وهو بعمر 18 سنة في عام 2018. في تلك المواسم، لعب في مختلف فئات المنتخب الفرنسي لكرة القدم حتى تم استدعاؤه مع الفريق الأول في سبتمبر 2021.

لاعب موناكو تشواميني

وضمن مقالنا أهداف لاعب الريال الجديد تشواميني.. تشواميني لاعب ريال مدريد الجديد، سنوضح لكم الإنجازات التي حققها لاعب ريال مدريد الجديد تشواميني فقد حقق تشواميني لاعب ريال مدريد الجديد دوري الأمم الأوروبية لمرة واحدة مع المنتخب الفرنسي عام 2021.

Pour visionner les 3 parties de mon interview avec @Hakimjemili, c’est juste ici 👀🍿



Good talk @Hakimjemili 🤝



▶️ Partie 1 : parcours et formation

📍@montecarlobay

📹 ESNhttps://t.co/CQT9SXhmZr — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) January 14, 2022

تشواميني انستقرام

أوريلين تشواميني انستقرام

أهداف لاعب الريال الجديد تشواميني.. تشواميني لاعب ريال مدريد الجديد، وضمن كتابتنا لهذه المقالة وجدنا عمليات بحث كثيرة من قبل عشاق كرة القدم وخاصة عشاف الفريق الاسباني ريال مدريد على حساب تشواميني على موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنرفق لكم حساب تشواميني انستقرام اضغط هنـــــــــــــــــــا

أهداف لاعب الريال الجديد تشواميني

وفي مقالنا أهداف لاعب الريال الجديد تشواميني.. تشواميني لاعب ريال مدريد الجديد، سنضع لكم مقطع فيديو يوضح لكم أهداف لاعب الريال الجديد تشواميني، خاصة وأن العادة تجرى في عمليات البحث عن لاعب الريال الجديد تشواميني بأهداف اللاعب.