من هي سنية حبوب التي احتفى بها غوغل-من هي الطبيبة اللبنانية سنية حبوب، لفت احتفال محرك البحث العالمي قوقل، بالطبيبة اللبنانية سنية حبّوب سنية حبوب، الذي أحدث ضجة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات الصبح، الأمر دقع فريق العمل في "موقعنا وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لوضع هذه المقالة لكم للتعرف على شخصية قوقل لهذا اليوم والذي احتفل فيها محرك البحث العالمي، وذلك تماشياً مع عمليات البحث وحرصا من فريق العمل على توفير الوقت الجد على الزائر العربي الذي يطرح ويسال عن سبب وضع احتفال قوقل بالطبيبة اللبنانية سنية حبّوب التي كان لها الكثير من الإنجازات في مجال الطب.

من هي سنية حبوب التي احتفى بها غوغل

ومن هي سنية حبوب التي احتفى بها غوغل-من هي الطبيبة اللبنانية سنية حبوب، عُرفت الدكتورة سنية حبّوب بأنها أول لبنانية تغادر وطنها لدراسة الطب، وكانت كذلك الخريجة العربية الوحيدة من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا، حيث حصلت على شهادتها الطبية في عام 1931 وعملت بعدها مع الصليب الأحمر اللبناني.

شاركت الطبيبة اللبنانية في تأسيس جمعية الصليب الأحمر اللبنانية وعملت كعضو في مجلس إدارة دار الأيتام المسلمات وجمعية الشابات المسلمات ومستشفى المقاصد، وكانت شخصية ملهمة مهدت الطريق للأجيال القادمة من النساء.

وبعد خمسين عاما من الخدمة الطبية المكرسة، كرمتها الحكومة اللبنانية بميدالية الصحة عام 1982، وهناك شارع في بيروت سمي باسمها.

الدكتورة سنية حبّوب ويكيبيديا

نشأة سنية حبّوب

وضمن مقالنا من هي سنية حبوب التي احتفى بها غوغل-من هي الطبيبة اللبنانية سنية حبوب، سنرفق لكم نشأة سنية حبّوب فقد ولدت سنية حبّوب عام 1901، وهي ابنة مصطفى حبوب تاجر جلود لبناني، وعادلة الجزائري من تركيا، وكانت والدة سنية أميّة، لكنها أصرت على تعليم ابنتها.

وأولت الدكتورة سنية حبوب اهتمامًا وثيقًا للعديد من الفئات المهمشة التي لم ينظر إليها أحد في الفترة السابقة ، ولكن بتدريبها الطبي ، أصرت على أنها ستساعد جميع المحتاجين والفقراء ، حتى اتصل اللبنانيون بأمها. المظلومة أو الدكتورة المظلومة بسبب مساعدتها الكبيرة لهذه الفئة من المواطنين في لبنان أو أي بلد عربي كنت تزوره.

سانية حبوب من بيروت ، ابنة تاجر مصطفى حبوب وعادلة الجزائري تركية. كانت والدتها أميّة ، لكنها كانت معجبة بـ النساء المتعلمات وأصرت على تعليم ابنتها. التحقت سنية حبوب بالكلية الأمريكية للبنات والجامعة الأمريكية في بيروت. نظرًا لعدم قبول النساء في البرنامج الطبي في الجامعة الأمريكية في ذلك الوقت ، قررت الحصول على شهادة الطب في الولايات المتحدة وأصبحت أول لبنانية تقوم بذلك. كتبت عنها كاتبة في صحيفة أمريكية أنها تتبع الأساليب الغربية في كل شعر ، حتى في أسلوب تسريحة شعرها.

الدكتورة سنية حبّوب ديانتها

من هي سنية حبوب التي احتفى بها غوغل-من هي الطبيبة اللبنانية سنية حبوب، ويهتم العديد من رواد ونشطاء مواقع الإنترنت ممن يحبون الثقافة والإعلام بالمعلومات البيوجرافية المتوفرة عن الطبيب سنية حبوب:

الاسم: سانية حبوب.

تاريخ الميلاد: 1901.

العمر: 82 سنة.

الجنسية: لبناني.

الزوج: الصحفي والصحافي محمد النقاش.

المهنة: دكتور.

سنوات النشاط: 1931.

دين المسلمين.

عربي.

مات: سبتمبر 1983.

من هو زوج الدكتورة سنية حبّوب

تزوجت سنية حبوب من محمد النقاش عام 1939 ، حيث عمل زوجها كصحفي شهير في لبنان ، وهو من أصل لبناني ، قدمت خلاله خدمات عديدة لجميع المذاهب والجنسيات والفئات ، لتصبح أيقونة في مجال الطب في لبنان. العالم العربي ونموذج للأطباء الآخرين.

من هي الدكتورة سنية حبوب

الدكتورة سنية حبّوب ديانة

قصة الدكتورة سنية من القصص اللامعة التي يجب أن نعرفها لنتعلم منها وأخلاقها وإنسانيتها ، بدأت قصتها عندما قررت أن تتعلم الطب وتساعد المرضى في بلادها العربية والإسلامية. تخرجت في أمراض النساء عام 1931 ومنذ ذلك الحين بدأت ممارسة مهنتها كطبيبة أشهر الأطباء الذين تميزوا بالكثير من الأخلاق والإنسانية ، حيث اهتمت بالفقراء وسميت بأم الفقراء بسبب ظروف حياتها.