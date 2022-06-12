د. الوادية يعلن عن انطلاق التحضيرات لمؤتمر تمكين الشباب الفلسطيني

أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة تمكين للتدريب والتطوير، د. أحمد جواد الوادية، أمس السبت، عن انطلاق التحضيرات الخاصة بمؤتمر تمكين الشباب الفلسطيني: "تحديات الواقع وطموحات المستقبل"، والذي من المقرر عقده بتاريخ 7 و 8 و 9 أغسطس 2022.

وأوضح رئيس المؤتمر د. الوادية، أن الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر ستنطلق من مدينة القدس الشريف، بمشاركة 31 جامعة فلسطينية من القدس

والضفة الغربية وقطاع غزة على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

وحول محاور المؤتمر، أشار د. الوادية إلى أنها ستكون في صلب موضوع الشباب، وهي ستة محاور رئيسة موزّعة على 32 جلسة علمية، بالإضافة إلى جلسة افتتاحية يشارك فيها قادة العمل الوطني، والأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشرائح الشباب، وجلسة ختامية يعلن فيها عن النتائج والتوصيات، وخارطة طريق تمكين الشباب وآليات متابعة وتنفيذ تلك الخارطة.

ومحاور المؤتمر هي:

1. دور المؤسسات الوطنية الفلسطينية (قطاع عام, قطاع خاص، قطاع أهلي ومجتمع مدني، حاضنات الأعمال) في رعاية ودعم مشاريع ريادة الأعمال الشبابية للخريجين.

2. مواءمة السياسات العامة لمؤسسات التعليم العالي مع متطلبات تمكين الشباب في أسواق العمل المحلية والعربية والعالمية.

3. الممكّنات والأدوات العلمية والعملية الحديثة وتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني في أسواق العمل المختلفة (التحديات والفرص).

4. التعليم التقني والمهني وتعزيز فرص العمل وتمكين الشباب (التجارب العالمية الناجحة وإمكانية الاستفادة منها فلسطينياً).

5. جودة حياة الشباب الفلسطيني، أصحاب الهمم وعلاقتها بالتمكين النفسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني (بين الواقع والمأمول).

6. آليات وأدوات تفعيل المشاركة السياسية والاجتماعية للشباب الفلسطيني(المعوقات الحالية، والطموحات المستقبلية).

وأوضح د. الوادية أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية ضمت خيرة شباب فلسطين في 16 لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة بكل كفاءة لإخراج هذا المؤتمر بمستوى يليق بفلسطين وشبابها.

كما تم تشكيل لجنة علمية للمؤتمر، تضم 56 أكاديمياً من حملة درجة الأستاذية (أستاذ دكتور) من أكفأ الأكاديميين الفلسطينيين المتخصصين في محاور المؤتمر. وفق د. الوادية الذي أشار إلى أن المؤتمر سيتخلله عرض تجارب دولية حديثة في تمكين الشباب.

ونوّه رئيس المؤتمر د. الوادية إلى أن استقبال ملخصات الأوراق العلمية سيتم عبر الإيميل الخاص بالمؤتمر ([email protected]) اعتبارا من تاريخ 13 يونيو وحتى 23 يونيو الجاري، وسيكون الرد على قبول الملخصات حتى يوم 25 من الشهر ذاته، وسيتم استقبال الأوراق والابحاث النهائية يوم 25 يوليو المقبل، والرد عليها يوم الأول من شهر أغسطس المقبل، وسيتم توزيعها على الجلسات وإعلام الباحثين بالموافقة وتوزيعها على المحاور يوم 4 أغسطس المقبل.

وبحسب المتابعين، فمن المتوقع أن يكون هذا المؤتمر –وهو باكورة أعمال مؤسسة تمكين للتدريب والتطوير- هو الأضخم على مستوى فلسطين حضوراً ومشاركة وتأثيراً في قضايا الشباب.

في سياق متصل، وقعت رئاسة المؤتمر اليوم، اتفاقية لإصدار عدد خاص بالأبحاث المحكمة الخاصة بمؤتمر "تمكين الشباب الفلسطيني" بمجلة "بحوث" وهي مجلة علمية متخصصة، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري -ربع سنوي- منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم الاجتماعية، استهلت أول أعدادها في شهر يونيو عام 2014 ، وأصدرت - 45 عددا دورياً وخاصاً حتى يونيو عام 2022، لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي.