7 علامات خفية للنوبة القلبية عند النساء

لوقت قريب لم تكن هناك معلومات طبية تؤكد اختلاف أعراض ومسار أمراض القلب بين الرجال والنساء، لكن مؤخرا أصبح الأطباء يجزمون بذلك.

إنه سيناريو شائع، تستيقظ امرأة في الخمسينيات من عمرها وهي تشعر بالغثيان، وبمجرد أن تتحرك تشعر بالإرهاق وحتى بضيق في التنفس ثم ألم في ذراع واحدة، وعندما تتوجه إلى المستشفى وتخضع لمجموعة من الاختبارات يقال لها إنه لا يوجد انسداد في أحد الشرايين الثلاثة الرئيسية، وبدلاً من ذلك قد تكون تعاني من مشكلة في المعدة أو القلق وتعود إلى المنزل.

لسنوات، لم يكن السيناريو أعلاه يستحق التفكير لثانية لأن فهمنا للأزمات القلبية كان حتى وقت قريب يعتمد بشكل أساسي على الرجال، وعندما يصاب الرجال بنوبات قلبية فإنهم يعانون من ألم في الصدر بسبب انسداد شرايين القلب.

يتعلم الأطباء الآن كيف يمكن أن تختلف النوبات القلبية وأمراض القلب لدى الرجال والنساء، مثلا "متلازمة القلب المكسور"، الاسم المستخدم لوصف حالة مؤقتة تحدث عندما تسبب المواقف العصيبة أو المفاجئة ألمًا وضيقًا مفاجئًا في الصدر، مثال على نوع أقل شهرة من أمراض القلب والأوعية الدموية وهو أكثر شيوعًا لدى النساء منه لدى الرجال.

ما هي أعراض النوبات القلبية المختلفة عند النساء؟

ألم الصدر هو أكثر الأعراض شيوعًا في كلا الجنسين، ولكن قد لا تعاني النساء من ألم شديد في صدرهن عند الإصابة بنوبة قلبية.

ونقل موقع eatthis عن الدكتورة إيريكا سباتز، إخصائية أمراض القلب في جامعة ييل ميديسن، قولها: "قد يكون لدى النساء ضيق في الصدر أو وجع خفيف عند الإصابة بنوبة قلبية".

وعددت المختصة أعراض النوبة القلبية عند النساء لتشمل:

- ضيق أو وجع خفيف في الصدر

- ضيق في التنفس

- ألم في الفك

- الشعور بالغثيان

- الدوخة

- جلد رطب

- تعب من أقل مجهود

وقالت سباتز إن النوبات القلبية الفعلية لدى النساء مختلفة أيضًا في بعض الأحيان، موضحة أنه لا يمكن أن تكون الأعراض مختلفة فحسب بل قد لا تتبع نتائج الاختبارات النمط المعتاد.

وشرحت: "الاختبارات الطبية صُممت للبحث عن انسداد في أحد الشرايين الثلاثة الرئيسية التي تمد القلب بالدم، والعديد من النساء اللاتي نراهن في غرفة الطوارئ لا يعانين من انسداد في تلك الشرايين".

وتابعت: "ومع ذلك، لديهن كل شيء آخر يبدو وكأنه نوبة قلبية، مثل الأعراض ونتائج مخطط كهربية القلب ونتائج اختبار الدم، لكننا لم نجد انسدادًا كبيرًا".

طرق اكتشاف أمراض القلب عند النساء

حاليا، هناك اعتراف أكبر بأن النساء لديهن أشكال غير تقليدية من النوبات القلبية، ويمكن أن تكشف بعض اختبارات التصوير الجديدة والتقييمات القائمة على القسطرة عن وجود مرض في الشرايين الصغيرة للقلب، المعروف باسم "ضعف الأوعية الدموية الدقيقة"، الذي يمكن أن يؤدي إلى نوبات قلبية.

ووفقا للمختصة، فإنه في حالات أخرى قد يكون سبب حدث قلبي هو تشنج الشريان، وهو ديناميكي، لذلك ربما يكون التشنج قد حدث في وقت ألم الصدر لكن بحلول الوقت الذي تكون فيه النساء في مختبر القسطرة يكون التشنج قد حل ويبدو الشريان طبيعيًا.

قد لا يتم اكتشاف كل من ضعف الأوعية الدموية الدقيقة والتشنج الوعائي التاجي، وقد يتم استبعاد الحدث باعتباره "ليس قلبيًا" ويعزو الأطباء الأعراض إلى القلق أو مشكلة متعلقة بالمعدة.

ويؤدي عدم وجود تشخيص مؤكد إلى عدم اليقين بشأن العلاج والتشخيص، وبالتالي تشعر النساء بعدم اليقين بشأن ما إذا كان عليهن طلب الرعاية عند المعاناة من نفس الألم ثانية، ما يقلل من فرص النجاة.

ماذا يجب أن تعرف النساء عن "متلازمة القلب المكسور"؟

عادة ما تكون متلازمة القلب المنكسر حالة حادة ولكنها مؤقتة تحاكي النوبة القلبية، وتحدث استجابةً للإجهاد العاطفي أو البدني الشديد، ما يؤدي إلى ألم في الصدر وضيق في التنفس وفشل عضلة القلب.

ووفقًا لدراسة أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 في مجلة جمعية القلب الأمريكية، فقد زاد تشخيص متلازمة القلب المكسور خاصة عند النساء الأكبر من 50 عامًا عند النساء الأصغر سنًا أو الرجال.

النبأ السار هو أن معظم الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القلب المنكسر سيتعافون بشكل سريع وكامل ولن يكون لديهم أي ضرر دائم، لكن العلماء ما زالوا يدرسون الآثار طويلة المدى لهذه المتلازمة ولماذا تكون أكثر شيوعًا لدى هؤلاء النساء.

لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، يجب على المرأة زيارة مختص خاصة في حالة وجود تاريج عائلي للمرض، وهذا ينطبق بشكل خاص على النساء الشابات ومتوسطات العمر، حيث توجد العديد من الفرص لتحديد ما إذا كانوا أيضًا معرضين للخطر.

من المهم أيضًا مناقشة تجارب الحمل وانقطاع الطمث والنظام الغذائي والنشاط والإجهاد مع طبيب القلب.