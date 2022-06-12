بعد 15 عاماً.. ريال مدريد يُعلن رسمياً رحيل مارسيلو

أعلن ريال مدريد، اليوم الأحد 12 يونيو 2022، عن موعد حفل وداع أسطورة الفريق، ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو.

وصرح ريال مدريد في بيان، "يعلن النادي أن غدا الإثنين، في تمام الساعة الواحدة ظهرا سيقام حفل وداع لقائدنا مارسيلو في المدينة الرياضية لريال مدريد، سيترأسه فلورنتينو بيريز، رئيس النادي".

ينتهي عقد مارسيلو، قائد الفريق الملكي، في 30 يونيو/ حزيران الجاري، وقرر النادي الملكي عدم التجديد للدولي البرازيلي.

ويلعب مارسيلو في صفوف ريال مدريد منذ شتاء 2007، قادماً من نادي فلومينينسي البرازيلي، ما يعني أنه قضى 15 عاماً تقريبا داخل جدران قلعة "سانتياغو برنابيو".

وحقق مارسيلو كل الألقاب المحلية والقارية الممكنة بقميص الميرنغي، وختم هذا الموسم برفع كأس دوري أبطال أوروبا، كقائد للفريق.