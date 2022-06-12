"مهجة القدس": الأسير المجاهد محمود أبو هشهش يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســــسـة مهـجـة الـقـدس للـشــهـداء والأسـرى والجرحى، الـيـوم الأحد، أن قوات الاحتلال الصهـيــونـي أفـرجـت عن الأسـير المجاهـد محمود إسحق محمود أبو هشهش (33 عامًا) من بلدة دورا بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 26 شهرًا.

وأوضحـت المهـجـة في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/05/2020م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر محمود أبو هشهش ولد بتاريخ 27/04/1989م، وهو متزوج، ولديه طفلين، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن عوفر الاحتلالي.

