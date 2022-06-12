الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء بمنزل جنوب الخليل

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 12 يونيو 2022، بوقف العمل والبناء لمنزل في منطقة ارفاعية شرق يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أخطرت المواطن محمود محمد العمور في منطقة ارفاعية بوقف العمل والبناء بمنزله ومخازن على مساحة أكثر من 180 متر مربع، بدعوى البناء بدون ترخيص في المنطقة المصنفة (ج).

وتواصل سلطات الاحتلال سياسية هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في جميع الأراضي والمناطق الفلسطينية المحتلة، بالإضافة الى تقديم إخطارات بالهدم لعدد آخر من العائلات الفلسطينية لهدم منازلها، وتشرديها بزعم البناء دون ترخيص.