" وزيرة الصحة" تعلن موعد الجرعة التعزيزية لحجاج فلسطين

دعت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي كيلة، اليوم الأحد، المواطنين المدرجة أسماؤهم في كشوفات السفر لإداء فريضة الحج لهذا العام لضرورة التوجه لمراكز التطعيم المعلن عنها من قبل الوزارة في كافة المحافظات لأخذ الجرعات التعزيزية ضد فايروس كورونا.

وقالت الوزيرة في تصريح صحفي تلقته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن مراكز التطعيم ستفتح أبوابها لاستقبال الحجاج ابتداءً من صباح يوم غد الإثنين الموافق 13\6\2022، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16\6\2022".

ومن المقرر أن تغادر أولى رحلات الحجيج قطاع غزة بتاريخ 21/6/2022، بينما ستكون عودة الحجاج ستكون بتاريخ 19/ 7 / 2022م من مطار الملك محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وفق ما صرح به مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أ. عادل الصوالحة.

يذكر أن رسوم الحج 2022 في فلسطين لهذا العام (2022-1443) نحو 2700 - 2800 دينار أردني، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف