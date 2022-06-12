إصابة الأسير شادي غوادرة بورم في الرقبة

قال نادي الأسير، إن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة الأسير شادي غوادرة من بلدة بير الباشا قضاء جنين، بورم في رقبته، لم تحدد طبيعته حتى اللحظة.

وأضاف النادي، في بيان صحفي اليوم، أن الأسير يعاني من تراجع واضح على وضع الصحي في ظل مماطلة إدارة سجون الاحتلال في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وذكر أن الاحتلال يحتجز الأسير غوادرة في معتقل "نفحة"، وهو معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد، ويعاني من مشاكل صحية مزمنة، جرّاء إصابة بليغة تعرض لها أثناء اعتقاله حيث أُصيب بسبع رصاصات، وخضع لعدة عمليات جراحية خلالها تم استئصال جزءًا من معدته، وكان يبلغ من العمر في حينه 15 عامًا.

وأكد النادي أن ما نشهده من تزايد مستمر وخطير جدًا في أعداد المصابين بالسرطان والأورام بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال، ينذر بما هو أخطر وقد يكون هناك حالات أخرى لم يتم تشخيصها، وتبلغ عدد حالات الأسرى المصابين بأورام وسرطان بدرجات مختلفة (23) أسيرًا.

وتابع: من خلال متابعتنا لتاريخ غالبية الحالات التي أُصيبت بالسرطان في السنوات القليلة الماضية، ومنها الأسير ناصر أبو حميد وغيره، قد اُحتجزوا لفترات طويلة في سجون الجنوب وتحديدًا (النقب، وعسقلان، ونفحة)، وهذا الأمر يفتح العديد من التساؤلات حول الأسباب، مع التأكيد على أنّ بنية السجون وانتهاج إدارة سجون الاحتلال لسياسة قتل جديدة بحقّ الأسرى عبر أدوات ممنهجة ليس بالضرورة أن تؤدي إلى القتل المباشر، كسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، شكّلت السبب الأساسي في استشهاد أسرى في سجون الاحتلال خلال السنوات القليلة الماضية.

يذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نحو 600 أسير من بينهم 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة.