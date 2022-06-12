سعر الأضحية في تركيا- سعر أضاحي العيد في تركيا عام 2022، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 2022-1443 هجري، يبحث الناس عن أسعار المواشي اللازمة للأضحى، فكل دولة تختلف أسعارها عن الأخرى، فتجد الناس يبحثون عن أسعار أضاحي العيد هذا العام، لاسيما وأن أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، لاسيما الذي من المقرر حلوله ميلاديا بـ 9 يوليو 2022، وهو يصادف العاشر من شهر ذي الحجة.

كم تبلغ أسعار الأضاحي في تركيا عام 2022

وفي هذه الأيام تنشط حركة بيع وشراء المواشي بالأسواق بمختلف دول العالم العربي وغير العربي، ويبدأ الناس بالبحث والاطلاع على سعر الأضحية في تركيا- سعر أضاحي العيد في تركيا عام 2022، ويزيد الحديث في هذه الأيام عن أسعار الأضحية باستمرار وتختلف أسعار الأضاحي حسب نوع ووزن الماشية الذي تم شراؤه، وبعد أن وجدنا بحث كبير وتساؤل كثير عن كم تبلغ أسعار الأضاحي في تركيا عام 2022، نحرص في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على نشر أسعار الأضاحي في تركيا 2022.

ما سعر الأضاحي في تركيا 2022؟

ويبحث المسلمون في تركيا عن، ما سعر الأضاحي في تركيا 2022؟ وسنرفق لكم هذه الأسعار في نهاية هذه المقالة، حتى يطلع عليها المسلمون في تركيا والمقبلين على الأضحية، وسنرفق لكم أسعار الأضاحي في الأسواق التركية، بالكيلو، سواء سعر الخروف، أو سعر عجل، فأسعار اللحوم تختلف عنها بعضها، سواء لحوم الخروف أو العجل، أو حتى البقرة.

كم سيبلغ سعر الأضحية في تركيا لعيد الأضحى 2022

وبعد بحث كبير، استطعنا أن نحصل على سعر لحوم الاضحية في تركيا، بعد التساؤل عن كم سيبلغ سعر الأضحية في تركيا لعيد الأضحى 2022، إذ يبلغ سعر كيلو لحم الخروف في تركيا 75 ليرة للكيلو الواحد، وسعر كيلو لحم العجل في تركيا 65 ليرة تركية، وسعر لحم كيلو البقر 60 ليرة تركية، ويوجد بعض لحوم أنواع البقر تصل إلى 52 ليرة حسب النوعية.