"داخلية غزة": انجاز أكثر من 12 ألف معاملة خـلال شهر مايو

أنجزت مديرية داخلية محافظة غزة -الشق المدني 12 ألف 497 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال مايو الماضي.

في هذا الصدد، أوضح الأستاذ فادي إنعيم مدير داخلية غزة أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 7321 معاملة، شملت 3060 "هويات "بدل فاقد وأولى وبالية"، بالإضافة 2972 معاملة مواليد ووفيات.

وأشارإنعيم خلال تصريح صحفي إلى أن دائرة الجوازات أتمت 664 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 43 معاملة.

وأفاد إنعيم أن دائرة الشئون القانونية أتمت 3194 معاملة خلال مايو الماضي، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية 830 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها، وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

ولفت مدير داخلية غزة إلى أن دائرة الشئون الإدارية والمالية أتمت 445 معاملة خاصة بالموطنين.

يشار إلى أن مديرية داخلية غزة تُقدم خدماتها لأكثر من 812 ألف و962 نسمة من سكان محافظة غزة.