النقل المواصلات توضح شروط فتح مكاتب التاكسيات في قطاع غزة

نشرت وزارة النقل والمواصلات بغزة، اليوم الأحد، إجراءات وشروط فتح مكاتب التاكسيات داخل قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أنيس عرفات، في تصريحات إذاعية، إن من شروط فتح مكاتب التاكسيات تسجيل 3 مركبات عمومي باسم المكتب وتحمل رقم 25.

وأشار عرفات إلى ضرورة موافقة الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية على مكان المكتب، بحيث لا يؤثر على حركة الدخول والخروج للشارع.

وبين أنه يجب فتح ملف ضريبي ووضع بطاقات تعريفية باسم السائق والمالك، إضافة إلى وضع ملصق خارج المركبة موضح فيه اسم المكتب ورقم الهاتف.

ولفت إلى أن ضرورة وجود رخصة حرفة من البلدية وإحضار سجل تجاري باسم المكتب من وزارة الاقتصاد، منوهًا إلى قيمة رسوم المكتب سنوياً 1000 شيكل وتم تخفيضها لـ 500 شيكل ويمكن دفعها على قسطين.

وأضاف إلى أن هناك تخفيض بنسبة 50% من قيمة الترخيص لجميع المركبات العاملة في مكاتب التاكسيات.