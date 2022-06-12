بالفيديو دعاء الذهاب إلى الحج- أفضل دعاء في الحج مستجاب، تفصلنا أيام قليلة عن البدء بأداء مناسك الحج والعمرة، فجميع الحجاج من مختلف أنحاء العالم يتجهزون لحزم أمتعتهم والتوجه إلى المملكة العربية السعودية، من أجل التجهيز والاستعداد لأداء مناسك الحج، والذي يبدأ من الثامن من شهر ذي الحجة من كل عام، وهو موعد ثابت لا يمكن أن يختلف عليه اثنان، فهناك أدعية يرددها الحجاج أثناء ذهابهم للحج، وأخرى يرددها الحجاج أثناء أداء مناسك الحج في المسجد الحرام.

ما هو دعاء الحج؟

والآلاف من الذين ظهرت أسمائهم لأداء فريضة الحج هذا العام، يبحثون عن بالفيديو دعاء الذهاب إلى الحج- أفضل دعاء في الحج مستجاب، وكذلك يتساءلون عن، ما هو دعاء الحج؟ وعن أدعية الحج، وهل هو دعاء واحد، أم هناك أدعية عدة يرددها الحج طيلة أداء مناسك الحج، وهو ما سترفقه لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، كما سترفق لكم أدعية الذهاب إلى الحج والأدعية أثناء الحج، مكتوبة وبالفيديو.

ما هو الدعاء الذي ورد في آيات الحج؟

هناك فئات عدة من الحجاج وأعداد كبيرة منهم، يبحثون ويتساءلون عن، ما هو الدعاء الذي ورد في آيات الحج؟ لأنهم يحرصون على ترديد أدعية الحج لاسيما التي ذكرها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت في القرآن الكريم، فهم يسعون لنيل أجر وثواب تلك الأدعية، والدعاء الذي ورد في آيات الحج جاء في قوله تعالى "رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ".

أفضل دعاء في الحج

وكذلك يحتاج الحجاج للاطلاع على أفضل دعاء في الحج، لأنهم يستثمرون كل ثانية في المسجد الحرام وهو يؤدون فريضة ومناسك الحج من أجل كسب أكبر قدر من الأجر والثواب، ويقابله مغفرة من الله سبحانه وتعالى، وإبدال السيئات بالحسنات، لهذا نرفق لكم أفضل دعاء في الحج، "اللهم زِدْ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزِدْ من شرَّفه وكرَّمه ممَّن حجَّه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحَيِّنَا ربنا بالسلام".

دعاء الحج مكتوب

ويفضل الكثر من الحجاج قراء دعاء الحج مكتوب، فهم يفضلون ترديد الدعاء على استماعه عبر مكبرات الصوت أو الإذاعة أو الميكروفون، لأن ترديد وقراءة الدعاء من الكتب أو عن طريق الغيب، يؤدي إلى زيادة الأجر والثواب لدى المسلم، ويعمل المسلم على اغتنام هذه الفرصة ابتغاء لمرضاة الله سبحانه وتعالى، حرصا على دخول جنته، برحمته عز وجل.

دعاء الحج مفاتيح الجنان

ونرفق لكم دعاء الحج مفاتيح الجنان، حتى يطلع عليه الحجاج ويرددونه، ويكسبون أجره وثوابه من الله سبحانه وتعالى، ويأتي دعاء الحج كالتالي: اللهم أجعلنا من الذاكرين لك، الشاكرين لفضلك، اللهم تقبل توبتنا وأرفع عنا ذنوبنا، واجب دعواتنا إليك في هذه الأيام المباركة، وثبت حجتنا يوم العرض العظيم وعافنا وأعف عنا يا أرحم الراحمين.