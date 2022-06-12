أفضل دعاء يوم عرفة 2022- دعاء مكتوب ومستجاب يوم عرفة

أفضل دعاء يوم عرفة 2022- دعاء مكتوب يوم عرفة - يوم عرفة 2022 من أفضل الأيام يكثر الدعاء لله، كون الدعاء فيه أكثر بركةً، وأعظم ثواباً، وأقرب إجابةً، وقد قيل عن فضله: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة"، لذا يبحث الناس عن دعاء يوم عرفة 2022، حيث يحرص الملايين من المسلمين لمعرفة دعاء يوم عرفة 2022 كي يظفر بالجائزة الربانية في هذا اليوم الفضيل.

أفضل دعاء يوم عرفة 2022- دعاء مكتوب يوم عرفة

ويعتبر الدعاء في الإسلام عبادة يقوم من خلاله المسلم على توجه السؤال والطلب من العبد إلى ربَّه، وهي عبادة من أفضل العبادات التي يحبها الله خالصةً له ولا يجوز أن يصرفها العبد إلى غيره.

وتكثر الأدعية مع اقتراب أفضل أيام السنة الهجرية وهو يوم عرفة فمن قام بصيامه غفر الله له ذنبه في السنة الماضية والقادمة.

ليس هناك دعاء مخصوص فكل إنسان يدعو بما تيسر، وقد روي عن النبي أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكن في سنده ضعف، و معناه صحيح.

أفضل دعاء يوم عرفة 2022

اللهم يا أجود من أعطى ويا خير من سُئل ويا أرحم من استُرحم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه في الأولين، وصل على محمد وآله وصحبه في الآخرين وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين

اللهم اعط محمدا وآله الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة

اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم أره فلا تحرمني في القيامة رؤيته، وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا إنك على كل شئ قدير”

اللهم إنى آمنت يمحمد صلى الله عليه وسلم ولم أره فعرفني في الجنان وجهه، اللهم بلغ محمدا صلى الله عليه وسلم وآله مني تحية كثيرة وسلاما.

اللهم لا تختم يوم عرفه إلا وقد سجلتنا عندك في صحيفة العتقاء، اللهم إنا نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا رب العالمين”

اللهم اجعلنا ممن لهم نصيب في دعاء يوم عرفة واشملنا بعفوك ومغفرتك واجعلنا ممن نظرت لهم فرضيت عنهم

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اجمع بيني وبين تحقيق أمنياتي واستجابة دعواتى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم لا تخرجني من يوم عرفة إلا وقد أصلحت حالي وقويت إيماني وأسعدت حياتي وحققت ما في بالي إنك على كل شئ قدير

اللهم في آخر ساعة من يوم عرفة اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اكتبنا عندك ممن لا ترد دعواتهم في يوم عرفة، اللهم إني أسألك في هذا اليوم العظيم أن تجمع بيني وبين فرحي وسعادتي وتوفيقي وبمن أحب وكل أمر تعلم أنه خير لي إنك على كل شئ قدير.

دعاء مكتوب ليوم عرفة 2022

اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم يامن تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض. لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير.

اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم، ولا تفرقنا وأهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين.

رب امنحني من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك؛ من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني.

يا فارج الهمّ، ويا كاشف الغمّ، فرّج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي، وقلّة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين، يا ودود يا كريم، يا جبار السماوات والأرض، يا هادي القلوب اهدي قلبي، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني.

اللّهم لا تحرمني سعة رحمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني، برحمتك يا أرحم الراحمين