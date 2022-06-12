الأسير شادي غوادرة من جنين ينضم إلى قائمة الأسرى المصابين بالأورام

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، إصابة الأسير شادي غوادرة (34 عامًا) من بلدة بير الباشا/ جنين، بورم في الرئة، لم تحدد طبيعته حتّى الآن، وأنّه بدأ يعاني من تفاقم واضح على وضعه الصحي، يرافق ذلك مماطلة متعمدة من قبل إدارة السجون في إجراء الفحوص الطبية اللازم له.

وقال نادي الأسير، إن غوادرة القابع في سجن "نفحة" أحد الأسرى الجرحى والمرضى في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن مدى الحياة، ويعاني من مشاكل صحية مزمنة، جرّاء إصابة بليغة تعرض لها أثناء اعتقاله حيث أُصيب بسبع رصاصات، وخضع لعدة عمليات جراحية خلالها تم استئصال جزءًا من معدته، وكان يبلغ من العمر في حينه 15 عامًا.

وبيّن نادي الأسير، أنّ ما نشهده اليوم من تزايد مستمر وخطير جدًا في أعداد المصابين بالسرطان والأورام بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال، ينذر بما هو أخطر وقد يكون هناك حالات أخرى لم يتم تشخيصها، وتبلغ عدد حالات الأسرى المصابين بأورام وسرطان بدرجات مختلفة (23) أسيرًا.

وتابع النادي، أنه ومن خلال متابعتنا لتاريخ غالبية الحالات التي أُصيبت بالسرطان في السنوات القليلة الماضية، ومنها الأسير ناصر أبو حميد وغيره، قد اُحتجزوا لفترات طويلة في سجون الجنوب وتحديدًا (النقب، وعسقلان، ونفحة)، وهذا الأمر يفتح العديد من التساؤلات حول الأسباب، مع التأكيد على أنّ بنية السجون وانتهاج إدارة سجون الاحتلال لسياسة قتل جديدة بحقّ الأسرى عبر أدوات ممنهجة ليس بالضرورة أن تؤدي إلى القتل المباشر، كسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، شكّلت السبب الأساسي في استشهاد أسرى في سجون الاحتلال خلال السنوات القليلة الماضية.

وطالب نادي الأسير كافة جهات الاختصاص بإلزام سلطات الاحتلال بتوفير العلاج اللازم له، وبأسرع وقت، وقبل فوات الأوان.

يذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نحو 600 أسير من بينهم 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة.