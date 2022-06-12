بدء الامتحانات النهائية بشقها الالكتروني في كلية مجتمع الأقصى

بدأت اليوم الأحد الموافق١٢/٦/٢٠٢٢، الامتحانات النهائية في كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة ، بشقها الالكتروني.

وأدى الطلبة امتحانهم وسط جاهزية كاملة من قبل الكلية وبإشراف مباشر من قبل عميدها د.عبد الناصر ريان واللجان الامتحانية المختصة.

وأوضح د.عبد الناصر عميد الكلية، أن عمادة الكلية وأقسامها العلمية كانت على أتم الجاهزية في إدارة العملية الإمتحانية الالكترونية وتجهيز المختبرات على اكمل وجه والاستعداد لمواجهة لأي طارئ قد يطرأ خلال أداء الطلبة لإمتحانهم

وبين د. ريان، أنه خلال الإمتحان ، لم يكن هناك مشكلة أو شكوى من الطلبة، وهذا يدل على الانضباط والاستعداد التام لهذه الامتحانات حرصاً على مستقبل طلبتنا الأعزاء.

يُذكر أن الامتحانات الالكترونية ستستمر طوال الأسبوع الجاري على أن تبدأ الامتحانات بشقها النظري في الأسبوع المقبل.













